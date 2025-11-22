Dynamo Metalfest 2026: das vollständige Line-Up steht fest

Diese sechs Bands komplettieren das Line-Up! Wir präsentieren eine einzigartige Mischung aus Funk Metal, Death Metal, Post-Punk und mehr. Macht euch bereit für ein unvergessliches Wochenende!

Primus

Die Band ist zurück und bringt ihre einzigartige Mischung aus Metal, Funk und absurdem Storytelling nach Eindhoven. Freut euch auf eine Show voller Klassiker, abgefahrener Grooves und der unvergleichlichen Energie, die Primus seit Jahrzehnten auszeichnet. Das wird ein Konzert für die Geschichtsbücher!

Sanguisugabogg

Ultra-direkter, brachialer Death Metal. Düster, dreckig und garantiert Moshpit-Material.

Revocation

Technisch, tight und unerbittlich. Eine Death-Metal-Wand mit der Finesse, für die die Band bekannt ist.

Self Deception

Moderner Metal mit eingängigen Melodien, starken Hooks und einer energiegeladenen Live-Performance, die immer wieder überrascht.

Necrot

Roher, schnörkelloser Death Metal mit Old-School-Biss. Intensiv, düster und immer punktgenau.

Ronker

Heavy, hämmernd und kompromisslos. Einflüsse aus Noise, Sludge und Punk sind deutlich spürbar!

Sichert euch eure Tickets rechtzeitig, denn die Preise steigen ab dem 1. Januar leicht an. Jetzt Tickets hier sichern und sparen!