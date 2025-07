Metal Church: “Reforged: The Remastered Collection (1999–2013)” ab sofort überall erhältlich

Das Warten hat ein Ende: Reforged: The Remastered Collection (1999–2013), ein streng limitiertes Boxset mit fünf wegweisenden Alben aus der legendären Karriere von Metal Church, ist jetzt weltweit erhältlich!

Dieses monumentale Sammlerstück enthält neu remasterte Klassiker aus der Wiederauferstehung der Band in den frühen 2000ern. Mit frisch überarbeitetem Sound, neuem Artwork und exklusiven Inhalten ist diese Kollektion ein absolutes Muss für alle Fans des klassischen US-Metal.

Die Box enthält folgende fünf Alben:

• Masterpeace (1999) – Die triumphale Rückkehr von David Wayne am Mikrofon.

• The Weight of the World (2004) – Das Comeback der Band mit Ronny Munroe und neuer Energie.

• A Light In The Dark (2006) – Mit Fan-Favoriten wie Mirror Of Lies und einer Neuaufnahme von Watch The Children Pray.

• This Present Wasteland (2008) – Persönlich, kraftvoll und gesellschaftskritisch – mit Songs wie Deeds Of A Dead Soul.

• Generation Nothing (2013) – Ein kompromissloses Metal-Statement mit Songs wie Scream und dem Titeltrack.

Erhältlich in drei streng limitierten Editionen:

• Vinyl-Boxset – farbiges Splatter-Vinyl (180g, D-Seite mit Etching): limitiert auf 300 Stück weltweit

• Vinyl-Boxset – klassisches schwarzes Vinyl (140g, D-Seite mit Etching): limitiert auf 700 Stück weltweit

• CD-Boxset: limitiert auf 1000 Stück weltweit

Ein absolutes Sammlerstück!

Dieses Boxset ist der Auftakt einer umfassenden Retrospektive, die das Vermächtnis von Metal Church vollständig dokumentieren wird. Weitere Veröffentlichungen sind bereits in Planung.

Jetzt bestellen – solange der Vorrat reicht!