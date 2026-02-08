Zepter – Zepter

Was ist ein Zepter? Das Netz ist der Meinung, es ist ein Stab aus wertvollem Metall, meist reich verziert mit Edelsteinen. Als königlicher Herrscherstab symbolisiert es die weltliche Macht des Königs. Ob die österreichische Band Zepter das Königreich der metallischen Musik mit einem metallischen Stab in der Hand versucht zu erklimmen, ist nicht überliefert. Die junge Truppe spielt erst seit circa zwei Jahren gemeinsam und kann mit dem selbstbetitelten Debüt bereits High Roller Records von seiner Qualität überzeugen. Sind die vielen Lorbeeren berechtigt?

Zepter aus Österreich ist ein neuer Name im metallischen Universum

Zepter kommen aus Linz, genauso wie Venator, die sich bereits einen Namen im metallischen Underground erarbeiten konnten. Laut eigener Auskunft wollen Zepter authentischen Heavy Metal der alten Schule liefern. Gelingt dem Quartett das Unterfangen auf dem Debüt?

Slasher On The Highway legt mit Tempo los, authentisch und Old-School ist sowohl der Song an sich als auch der Sound, der von der Saitenarbeit und der Melodieführung her an die NWoBHM in den frühen 80ern erinnert. Der Nachfolger Everlasting schlägt noch deutlicher in die NWoBHM-Kerbe. The Slayer klingt vom Titel bereits so, wie er in etwas mehr als drei Minuten temporeich aus den Boxen dröhnt, aber auch mit wechselnden und teilweise sehr unorthodox wirkenden Passagen.

Hit The Streets kehrt zum klassischen englischen Sound zurück und galoppiert durch die Gehörgänge von Old-School-Metal-Fans. Die weiteren Stücke wie The Exterminator oder Dark Angels reihen sich in den Old-School-Metal-Sound ein, wobei die Melodieführung nicht nur einmal an diverse Undergroundbands der 80er aus UK erinnert.

Die Band Screem aus Schweden dürfte nur Insidern ein Begriff sein. Auf einem Demo-Tape aus dem Jahr 1986 befindet sich Lonely Night, das Zepter auf ihrem Debüt covern und damit aus der Versenkung holen. Der Schlusspunkt setzt mit The Lords stärker aufs Tempo, bleibt aber in der NWoBHM-Sphäre, wobei erste Thrash-Anleihen mit verwoben werden.

