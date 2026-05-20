Noëma: kündigen Debütalbum „Waves And Lines“ für 2026 an

Mit den beiden starken Singles On The Wave und Sweet Devil No-Name haben Noëma bereits ein erstes Ausrufezeichen gesetzt – nun folgt 2026 das Debütalbum Waves And Lines. Das Werk erzählt die Geschichte eines Lebens und verbindet die bereits veröffentlichten Songs zu einem größeren, emotionalen Gesamtbild.

Inhaltlich zeichnet das Album eine Reise durch Höhen und Tiefen nach. Den Auftakt bildet das energiegeladene Gefühl von Freiheit, Euphorie und Selbstvertrauen, eingefangen in On The Wave“. Doch die Stimmung kippt: Grenzen werden überschritten, Vertrauen erschüttert – thematisiert in „Something About You“.

Aus der Krise entsteht jedoch neue Stärke. Songs wie Moons, Suns And I handeln von Selbstermächtigung und davon, physische, mentale, soziale und spirituelle Hürden zu überwinden. Gleichzeitig greifen Noëma gesellschaftliche Entwicklungen wie die Pandemie, den wachsenden Kapitalismus und die Orientierungslosigkeit einer ganzen Generation auf. Die Sehnsucht nach Zugehörigkeit und einem klaren Lebensweg steht dabei im Mittelpunkt von Sweet Devil No-Name.

Mit Threshold öffnet die Band schließlich die Tür zu einer atmosphärischen Science-Fiction-Welt: Trotz eines andauernden Krieges erschafft eine Gemeinschaft dort einen Ort des Friedens – ein Sinnbild für Eskapismus und Hoffnung. Genau diese Hoffnung bildet auch den emotionalen Kern des Albums. Silver Linings beschreibt den Glauben daran, jede Herausforderung überwinden zu können und auf dem gesamten Lebensweg von höheren Kräften begleitet zu werden.

Musikalisch verbinden Noëma unterschiedliche Genres zu einem eigenen Sound, der von philosophischen, literarischen und persönlichen Einflüssen geprägt ist. Waves And Lines verspricht damit nicht nur ein Debütalbum, sondern eine vielschichtige Reise durch Emotionen, Krisen und Hoffnung zu werden.

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