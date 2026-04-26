Deathstorm: kündigen neues Album „Cascophonies“ für den Mai 2026 an

Das österreichische Deaththrash-Trio Deathstorm meldet sich eindrucksvoll zurück: Am 22.05.2026 erscheint weltweit ihr fünftes Studioalbum Cascophonies über Dying Victims Productions – sowohl auf CD als auch als Vinyl-LP. Zeitgleich wird das Album exklusiv über die Label-Website veröffentlicht.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2010 haben sich Deathstorm zu einer festen Größe im Underground entwickelt und mit Veröffentlichungen auf renommierten Labels wie I Hate und High Roller Records ihren kompromisslosen Stil etabliert. Nach der EP The Gallows (2015) und dem Album For Dread Shall Reign (2020) sowie dem Demo The Swarming (2022) stand die Frage im Raum: Brennt das Feuer noch? Die Antwort liefert Cascophonies mit voller Wucht.

Ohne Umschweife entfesselt die Band ein gnadenloses Klanggewitter. Stilistisch weiterhin tief im klassischen Thrash verwurzelt – mit deutlichen Einflüssen der späten 80er – erweitern Deathstorm ihren Sound um neue, komplexe Ideen. Rasende Highspeed-Passagen treffen auf variantenreiche Tempowechsel, eingängige Hooks und messerscharfe Riffs. Dabei bleibt der Sound roh und organisch, zugleich aber präzise und durchschlagskräftig produziert.

Mit einer Spielzeit von knapp 29 Minuten liefert Cascophonies ein kompaktes, intensives Hörerlebnis, das Lust auf mehr macht. Fans von aggressivem Thrash im Stil von Slayer oder Dark Angel, kombiniert mit einem europäischen Einschlag, kommen hier voll auf ihre Kosten.

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