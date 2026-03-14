Fleischschirm: veröffentlichen neuen Death-Metal-Track „Das Grabtuch Voll Urin“

Die Vorarlberger Death-Metal-Band Fleischschirm meldet sich mit einem neuen, provokanten Track zurück. Mit Das Grabtuch Voll Urin präsentiert die österreichische Formation ein Stück, das kompromisslosen Underground-Death-Metal mit schwarzem Humor und bewusst blasphemischer Bildsprache verbindet.

Musikalisch setzt der Song auf rohe, schwere Gitarrenriffs, eine treibende Rhythmik und eine dichte, düstere Atmosphäre. Die Komposition bewegt sich zwischen stampfenden, bedrohlichen Passagen und explosiven Ausbrüchen, wodurch die Spannung über die gesamte Laufzeit hochgehalten wird.

Besonders prägend sind die deutschsprachigen Texte, die dem Stück eine theatralische Note verleihen und gleichzeitig die eigenständige Identität der Band im extremen Metal-Underground unterstreichen. Mit Das Grabtuch Voll Urin bleiben Fleischschirm ihrer rauen, ungeschliffenen Ästhetik treu und liefern einen weiteren Beitrag zur kompromisslosen Klangwelt des Death Metal aus Österreich.

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