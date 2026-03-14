Hell Over Hammaburg 2027: gibt erste Infos bekannt

Die Veranstalter vom Hell Over Hammaburg haben die ersten Bands bekannt gegeben. Doch lest selbst:

Hell Over Hammaburg 2027

( – the final battle – )

Moin moin aus Hamburg!

Hiermit geben wir die ersten Bands und VVK-Infos bekannt!

Naxatras (Greece)

Seit ihrer Gründung im Jahr 2012 sind die Griechen Naxatras eine unverwechselbare Instanz in der harten Psych-Rock-Szene. Mit vier von der Kritik gefeierten Alben haben sie sich von einer überwiegend auf Jams fokussierten Band zu einem Kollektiv entwickelt, das Spontaneität mit großer Handwerkskunst ausbalanciert.

Ihr bis dato letztes Album V vereint die klassischen Bezugspunkte des Progressive Rock der 70er-Jahre mit Weltmusik und elektronischen Elementen.

Mausoleum Gate (Finnland)

Kauzigkeit trifft auf technische Finesse, Hardrock trifft auf Proto Metal und Heavy Metal, die ganz alte Schule trifft auf juvenile, grenzenlose Kreativität. Wer wissen möchte, wie sich eine Mischung aus Manilla Road, Slough Feg, Uriah Heep, Deep Purple und Sir Lord Baltimore anhört, wer auf livehaftige Vintage-Sounds abfährt, ist hier goldrichtig! Checkt das Wahnsinnsalbum Space, Rituals And Magic an und erlebt diese Ausnahmecombo on stage!

I I (D)

I I (Infernal Invocation) sind vor 15 Jahren dem Leipziger Kreativ-Dschungel entsprungen, in dem sich eine Vielzahl an Black- und Death-Metal-Bands und Projekten tummeln. Gleichermaßen handverlesene wie auch hochklassige Songs, die in wenigen handverlesenen Veröffentlichungen mündeten, sowie eine überschaubare Menge an Live-Konzerten trugen dazu bei, dass I I innerhalb des deutschen Black/Death-Metal-Biotops eine besondere Stellung einnehmen. Nun also eines ihrer raren Konzerte auf unserem Festival.

Winselmutter (D)

Eigentlich für 2026 geplant, nun also im März 2027!

Sie sind das, was bleibt, wenn Verzweiflung auf Wut trifft. Die brachialen Auswürfe der niedersächsischen Black Metaller*innen berichten von Verfall, Leid und dem bitteren Nachgeschmack falscher Erlösung.

Oder kurz: roher, kompromissloser, hysterischer Black Metal mit jeder Menge Neunziger-Aura, bei gleichzeitiger spielerischer Finesse. Und live eine unfassbare Splitterbombe!

Midnatt (S)

Midnatt, Schwedens schmutzigste Heavy-Metal-Urgewalt, ist bereit, einen erheblichen Beitrag zur Beerdigung des Hell Over Hammaburg zu leisten! Mit im Gepäck: die sensationelle Debüt-LP Skräckfylld Förtjusning, erscheint am 27. März bei Jawbreaker Records.

Die Truppe verabreicht eine kernige, schwedisch-sprachige Dosis an aggressiven Straßenkampf-Tracks, melancholischen Tributes an den Ostblock, reinen Heavy-Metal-Hymnen und Songs über die Verherrlichung des Todes – und trägt somit jenes primitive Feuer in sich, das einst die erste Welle der schwedischen Heavy-Metal-Bewegung auflodern ließ!

Hysterese (D)

Sowohl für uns als auch für zahlreiche Besucher des 24er HOH waren sie DIE Live-Attraktion schlechthin: Hysterese, die brillanten Charakterköpfe aus Tübingen, die durchweg hypnotische Kompositionen irgendwo zwischen Garage-Punk, Hardcore, düsteren Postpunk und Metal zelebrieren. Live sind sie eine absolute Wucht, Nackenschmerzen obligatorisch, diesmal allerdings auf der Hauptbühne! Und endlich mit neuem Album am Start!

Jæhzorn (D)

Again, the grain thrives!

Binnen kürzester Zeit ist die junge, im Jahr 2024 gegründete Band, bestehend aus u.a. (ehemaligen und aktiven) Mitgliedern von Rană und Ultha, vom absoluten Geheimtipp zur angesagten Schwarzmetall-Hoffnung gewachsen. Wobei es hier nicht um puren Black Metal geht, sondern die Truppe ackert auf halber Strecke zwischen Black und Thrash Metal, was ihr Tonträgerdebüt Weiderecht (EP) beeindruckend aufzeigt. Feuer frei!

Weitere Bands sowie die Headliner folgen bald.

Der VVK hat begonnen!

Eventim, High Roller Records, Cudgel, Dying Victims, & Plattenkiste Hamburg

Van Records folgt in Kürze.