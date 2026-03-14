Interview im Proberaum mit den Thrashern von Toxic Hazard – 1. Runde

Artist: Toxic Hazard

Genre: Thrash Metal

Herkunft: Hamburg

Bandmitglieder:

Bass Guitar – Finn Schwerdhöfer

Drums – Fabio Grimberg

Guitar – David Von Pirch

Guitar – Sebastian Rohde

Vocals – Warp Michi

Link: Toxic Hazard bei Facebook

Thrash Metal hat zwei Gesichter – die aggressive Spielart des Heavy Metals, die inzwischen Mainstream-Appeal hat, und den Untergrund, für den immer noch Spaß und Glaubwürdigkeit im Vordergrund stehen. Von der zweiten Kategorie gibt es immer wieder Wellen von jungen Bands, die das Gefühl der Mittachtziger auch mal erleben möchten und nur aus reiner Freude am Lärm thrashen. Hamburgs Thrasher Toxic Hazard gehören in diese Schublade. Im Juli dieses Jahres haben sie ihr Debütalbum Divisions Of Hate veröffentlicht, natürlich stilecht in Eigenregie. Neun Tracks authentischen und direkten Old School Thrash Metals hauen sie darauf raus. Grund genug, mal im Proberaum bei Toxic Hazard in Hamburg Hamm-Mitte vorbeizuschauen, und den fünf Jungs mal auf den Zahn zu fühlen. Gezeigt, wo der Thrash-Hammer hängt, haben sie obendrein.

Time For Metal / Kristian

Moin, ihr fünf. Steigen wir doch mal ganz von Beginn mit der Bandgeschichte ein. Seit wann gibt es euch? Wie habt ihr zueinander gefunden?

Toxic Hazard / David

Also 2020 war das? Genau, als Corona eingesetzt hat. Im Januar oder im Februar? Oder im März. Im März.

Toxic Hazard / Finn (quatscht dazwischen)

Oh, David und Zahlen.

Toxic Hazard / David

Ich war eigentlich für fünf Wochen in Neuseeland, musste aber nach fünf Tagen abbrechen und zurückfliegen, weil die die Grenzen zugemacht haben. Dann kam ich nach Hause und hatte soooo einen Hals. Zum Glück kamen wir noch nach Hause. Und dann hab’ ich mir direkt Gedanken gemacht, irgendwas mal richtig zu machen, eine Band zu gründen, den Marshall und eine ordentliche Klampfe geholt. Hab’ dann nach Gleichgesinnten gesucht und inseriert.

Time For Metal / Kristian

Echt, das macht man noch so, klassisch inserieren? Das hört sich an, wie früher nach Musikern gesucht wurde: Ah, da habe ich hier einen Aushang, die Annonce oder Ähnliches gesehen. In einem Magazin oder Plattenladen oder einer Szene-Kneipe.

Toxic Hazard / David

Ja, ich hab’ auf der Facebook-Seite von Hamburg Musiker inseriert und hab’ dann einen Drummer gefunden. Lynn heißt der, der hat früher bei Upper Crust gespielt. Jetzt spielt der bei Frust, mit V. Also Vrust. Haha. Dort hab’ ich ihn letztendlich gefunden. Wir haben dann online hin- und hergeschrieben und ich hab’ ihm ein paar Riffs geschickt. Er hat dann Beats daruntergepackt, was gleich ganz gut geklappt hat. Also haben wir uns einen Raum gesucht, was echt schwer war in der Zeit, weil alle irgendwas machen wollten, und wir mussten mega lange warten, bis wir einen Raum gefunden hatten.

Michi hatte mich irgendwann schon vorher mal in einer Bar vollgelabert: Hast du Bock, eine Band zu machen? Einfach nur so. Er kam im Night Light immer zu späterer Stunde einfach hinterm Tresen hervor und hat einfach mitgegrölt. Fand ich ganz cool.

Irgendwann hab’ ich gesagt: Wir haben jetzt einen Raum, hier sind wir. Ich hab’ dir daraufhin einen Song und den Text dazu geschickt. Michi hat dann zugesagt, kam im Raum vorbei, wo wir ein bisschen rumgekloppt haben. Das war es, es hat gepasst. Jetzt mussten wir noch einen Bassisten suchen. Da war es auf einmal schon November. Aber wir hatten ganz schnell zwei Songs am Start, einmal Cold Death und King Of The Pit, die ganz gut liefen.

Wir mussten auch noch mal den Raum wechseln und sind hier im Musikbunker reingekommen. Das war im Februar. Das war so ein ganz kleiner Raum. Und es war noch eine andere Band drin. Aber es gab halt nichts Besseres.

Einen Bassisten haben wir dann auch noch gefunden, mit dem wir einmal geprobt haben. Ich weiß gar nicht, ob wir es alle mal zusammen geschafft haben, zu proben.

Lynn hatte dann auf einmal eine Panikattacke hinterm Drumset. Hier drin im Februar, Schneegestöber, erste Probe im Raum. Das war richtig krass. Ich wusste nicht, was ich mit ihm machen sollte. Er hatte Atemnot und Herzrasen. Er musste von hier aus noch in Richtung Reinfeld, also weit raus aus Hamburg. Ich hab’ es aber nicht gecheckt und er auch nicht, er wusste ja gar nicht, was es ist. Erst mal Abbruch. Auszeit. Er hatte sich extra ein neues Schlagzeug gekauft. Wir hatten gedacht, jetzt geht’s los. Und dann ein Jahr Pause. Wir sagten uns, wir warten, bis du wieder fit bist.

Irgendwann in dieser Zeit, ist Michi mit Blitz, vorher Aggregator, durchgestartet, die sich neu gegründet hatten. Die haben Michi als Gitarristen geholt. Klar, wir hatten sowieso nichts zu tun.

Alle paar Wochen hab’ ich mit Lynn telefoniert. Als er wieder so weit war, meinte er: Ja, morgen komm ich mal rum. Nee, ich schaff’s nicht. Ich hab’ Panik. Das wird nichts mehr. Such’ dir ’nen neuen, es hat keinen Zweck. Da war es schon 2022, Mai 22 oder so.

Toxic Hazard / Finn

Aber du hast ja davor noch zwei Drummer gecheckt.

Toxic Hazard / David

Ja, genau.

Toxic Hazard / Michi

Du hast Drummer verschlissen ohne Ende.

Toxic Hazard / David

Zwei. Mehr waren es nicht.

Toxic Hazard / David

Ich hab’ dann halt wieder inseriert. Es hatte sich auch einer gemeldet, der Bock hatte. Lynn sagte daraufhin: Lass’ den erst mal auf meinem Set spielen, kein Stress. Anforderung war: Wenn der nicht irgendeinen Slayer-Song covern kann, dann ist der kacke, dann brauchst du den nicht. Der konnte dann auch keinen Skunkbeat und auch nicht schnell spielen, gar nichts, … und hatte auch einen merkwürdigen Geschmack. Ich hab’ mir nur gedacht: Das ist es nicht. Wir haben ihm noch zwei Wochen gegeben, das zu lernen, was wir uns vorstellen, sonst ist das nichts. Du verbrennst halt auch massig Zeit in solch einem Jahr.

Time For Metal / Kristian

Also, nichts gegen einen merkwürdigen Geschmack.

Toxic Hazard / Michi

Doch.

Time For Metal / Kristian

Aber das klingt so, als hätte er die Erwartung schlicht und ergreifend nicht erfüllt.

Toxic Hazard / David

Nee. Nicht wirklich. Es ist halt mega schwer, jemanden zu finden, der richtig Bock auf die Mucke hat und auch anständig trommeln kann.

Und dann habe ich über ReggaeDemmi, eine befreundete Band, deren Drummer Schlagzeuglehrer ist, einen Tipp bekommen. Der hat ein Treffen mit irgendwelchen Schlagzeuglehrern aus ganz Deutschland gehabt. Da war einer aus Hamburg dabei, der ihm gesteckt hat, er kenne einen Typen aus Hamburg, der passt, der Unterricht bei ihm genommen hatte. Das war Fabio. Der hatte auch schon mal das Inserat gelesen.

Toxic Hazard / Fabio

Genau, ich habe es mal gelesen und da stand halt drin: Band mit Stil wie Slayer. Ich konnte zu dem Zeitpunkt noch nicht die Geschwindigkeit spielen und habe es deswegen gelassen, mich zu melden.

Toxic Hazard / David

Er hat sich nicht getraut, mich anzuschreiben.

Toxic Hazard / Fabio

Genau. Irgendwann kam mein Drum-Lehrer zu mir und sagte: „Ey, ich habe eine Band für dich. Eine Thrash-Metal-Band aus Hamburg.“ „Die heißt nicht zufällig Toxic Hazard, oder?“, war meine Gegenfrage. Er antwortete nur: Doch. Genau die. Er hatte die Anzeige online gesehen, aber die war so komisch ausgedrückt.

Toxic Hazard / David

Lynn hat den Text geschrieben. Und er hat gesagt, das muss so sein: Wenn keiner darauf antwortet, dann kann der auch nichts.

Toxic Hazard / Fabio

Und deswegen habe ich das erst mal abgelehnt.

Toxic Hazard / David

Erst mal Angst machen, nä?

Toxic Hazard / Fabio

Ja, genau. Nee, aber dann meinte mein Lehrer zu mir, er habe mit dem Gitarristen gesprochen. Die sind interessiert.

Time For Metal / Kristian

Ach so, als dein persönlicher Manager.

Toxic Hazard / Fabio

Ja, schon so ein bisschen. So kam der Kontakt zustande.

Toxic Hazard / David

Genau. Als er zum ersten Mal hier auflief, hat er auf dem Set von Lynn gespielt, einfach losgetrommelt. Er hat aber auch ein eigenes Drumset. Das hat er als Bewerbung obendraufgelegt.

Toxic Hazard / Fabio

Ein spannendes, kleines Set.

Toxic Hazard / David

Das hat er noch zu Hause, würde es gern hier noch mit reinstellen. Da hab’ ich gleich Michi geschrieben, dass ich einen Drummer am Start hab’, der ordentlich trommeln kann. Auf die Frage, was hörst du so für Mucke, meinte Fabio: Eigentlich nur Slayer. Auch Metallica. Metallica und Slayer. Ich hab’ ihm noch ein paar Sachen geschickt, darauf meinte er: Nee, das ist noch nichts, da kann ich nichts mit anfangen. Sodom war zu krass. Das wird schon, hab’ ich ihm gesagt. Nach zwei Wochen oder so ging es immer besser. Während Corona hatten wir irgendwann auch Finn getroffen, irgendwo.

Toxic Hazard / Finn

Das war irgend so eine Hausparty, die so halb legal war, glaub’ ich.

Toxic Hazard / David

Nee, irgendwie war es ein Konzert im Bambi. Danach kamen die mit der ganzen Crew noch in den Proberaum. Finn war dabei. Da hing auch schon das Band-Logo über dem Drum-Set. Lynn hat damals mit seinem Bruder direkt das Logo gebaut und wir haben ein Banner damit gemacht. Finn meinte nur: Ey, das ist geil. Da weiß man gleich, was man kriegt.

Toxic Hazard / Finn

Da hattest du mich aber noch nicht gefragt.

Toxic Hazard / David

Nee. Da hatten wir auch noch einen Bassisten.

Toxic Hazard / Finn

Stimmt.

Toxic Hazard / David

Der hat dann überraschend gesagt: Ich mach’ mich selbstständig, ich hab’ keine Zeit mehr. Der hat dann Metallverarbeitung oder so gemacht.

Auf jeden Fall ist Finn dann eingestiegen. Fabio und ich hatten schon weitere Songs gebaut. Nach einem halben Jahr oder so meinte Finn: „Ich kenne noch einen Gitarristen, der bestimmt Bock hat. Vielleicht frag’ ich den mal.“

Toxic Hazard / Finn

Da hatten wir schon eine Weile gesucht und niemand Passenden gefunden. Mir ist dann eingefallen, dass Sebastian und ich zusammen auf einer Schule waren.

Toxic Hazard / Sebastian

Im Kindergarten sogar.

Toxic Hazard / Finn

Im gleichen Kindergarten. Wir hatten seitdem aber eigentlich nichts miteinander zu tun.

Toxic Hazard / Sebastian

Wir haben uns seit dem Abi nicht gesehen.

Toxic Hazard / Finn

10 Jahre, 5 Jahre, 8 Jahre, irgendwie so was. Wir hatten uns aber mal auf einer Party getroffen. Da hab’ ich ihn gefragt, ob er noch Gitarre spielt und ob er Interesse an einer Band hat, falls ich mal was hab’. Ich hab’ zu der Zeit in einer anderen Band gespielt, die es jetzt nicht mehr so richtig gibt. Ich dachte mir, falls wir mal einen Gitarristen suchen. Wer weiß? Also wusste ich, dass er immer noch Gitarre spielt, aber nur zu Hause, so als Hobby.

Toxic Hazard / Sebastian

Ja, ich hab’ ein bisschen Kleinkramquatsch gemacht. Mal für die Schulband und so. Also wenn die ein Kindermusical oder so etwas gemacht haben. Aber nichts Ernstgemeintes.

Toxic Hazard / Finn

Aber immer fleißig geübt, die ganze Zeit. Wir hatten schon zwei andere Leute hier, die zwar technisch nicht schlecht waren, aber irgendwie nicht so ganz passten. Und dann hab’ ich einfach mal angefragt. Er hat zugesagt. Ganz einfach.

Toxic Hazard / David

Ich hab’ mir auch gesagt: Hol’ dir lieber Leute, mit denen du geil rumhängen kannst, als einen, der richtig gut ist, mit dem du aber nicht abhängen kannst. Das schockt nicht. Das Allerwichtigste ist, dass du mit denen ein bisschen rumhängen und Bier saufen kannst.

Time For Metal / Kristian

Ich denke mal, das ist ja auch das, was Thrash Metal im Grunde ausmacht. Diesen Spaß an der Freude, am gemeinsamen Zocken, den Freunden und der Gemeinschaft.

Toxic Hazard / Finn

Das ist ja dem Punk auch nahe, dieses Gemeinschaftsgefühl. So war es damals auch, als sich Thrash vom Glam getrennt hat. Bei den Glam-Leuten geht es um Erfolg, darum, gut auszusehen, alles muss Superlative sein: die Hübschesten, die Schnellsten, die, was auch immer. Und da war Thrash immer so ein bisschen die Gegenbewegung, die gesagt hat: Wir wollen halt Spaß haben, wenn wir zusammen rumhängen. Es muss auch schnell sein, es muss auch schon ein bisschen anspruchsvoll sein. Du brauchst vor allem eine Crew, mit der es Spaß macht, rumzuhängen, mit der die Musik auf einer Welle läuft. Soll halt nicht Punk sein, nicht nur drei Akkorde sein. Du holst dir nicht einfach einen Gitarristen, weil der was kann, aber eigentlich gar kein Interesse hat.

Toxic Hazard / David

Vor allem war es damals, was für mich wichtig ist, auch noch so nicht so digital. Ich habe auch ewig gesucht für meinen Amp. Mir war schon klar, dass ich einen richtigen Amp brauche und nicht irgendein Pedal. Das muss schon zur Mucke passen. Das muss halt ballern.

Time For Metal / Kristian

Warum muss es unbedingt so eine olle Kamelle wie Thrash Metal sein? Heavy Metal ist doch so vielfältig und modern.

Toxic Hazard / David

Ja, also die Einflüsse. Ich komme vom Skaten und Surfen. Da habe ich immer Suicidal Tendencies gehört und habe eigentlich Bock auf solche Sachen. Wenn man richtigen Punk nimmt, meinetwegen Agent Orange oder Minor Threat, das ballert halt nicht so. Wenn du saufen und richtig Gas geben willst, oder moshen, dann muss das richtig schocken. Deswegen muss es Thrash Metal sein. Es kam auch durch Lynn. Der meinte immer: Wir brauchen viel mehr Moshparts, wir brauchen das. Der hat auch viel Sodom gehört, die ganze Agent Orange. Die konnte der einfach immer spielen und hat gesagt: In diese Richtung muss es gehen, sonst fetzt das nicht. Die Riffs bringen halt auch mehr Action.

Thrash Metal – mal ein Bier trinken und eine Tür eintreten

Time For Metal / Kristian

Thrash Metal gibt es seit Anfang der 80er und er lebt immer so ein bisschen ein Mauerblümchen-Dasein. Aber trotzdem gibt es immer Wellen, sei es Old School Thrash Metal, Crossover Thrash. Warum überlebt Thrash Metal schon so lange? Woran liegt das?

Toxic Hazard / Finn

Also ich persönlich würde da wieder zurück zu dem Argument von vorhin gehen. Es verbindet halt zwei total geile Welten. Du hast dieses punkige, lockere Lebensgefühl. Es kommt viel aus der Unterschichtbewegung, wo du sagst: Wir haben wenig bis keine Perspektive, wollen aber trotzdem gute Laune haben, egal ob wir Geld haben oder nicht. Und dann hast du aber auch diese Metal-Einflüsse, die halt relativ technisch sind, wo es dann eine Stufe weitergeht. Da muss schon ein bisschen mehr dahinterstehen, ein bisschen mehr Disziplin, ein bisschen mehr Ambitionen. Ich glaube, das ist, was uns allen am Thrash Metal Spaß macht: Spaß mit Herausforderung. Wie beim Skaten: Grundsätzlich kann sich erst mal jeder auf so ein Board stellen. Das macht auch Spaß. Aber die erste Runde ist halt schnell, dann ist das Knie kaputt und da musst du halt durch. Ich glaube, das ist im Thrash ein bisschen ähnlich.

Ich war echt kein guter Bassist, hab’ damals bei The Humanizer gespielt. Da hatte ich erst seit drei Jahren oder so angefangen, zu spielen. Das hab’ ich auch total als Herausforderung gesehen, denn ich war eigentlich nicht schnell genug, musste mir das aneignen, musste technisch einiges lernen. Aber jetzt läuft es. Das ist halt so ein Part, der auch tierisch Spaß machen kann. Also, dieses Freiheitsmäßige des Punks, aber dieses Anspruchsvolle des Metals. Das ist eine Kombi, die uns allen gefällt. Das ist, warum wir alle beim Thrash gelandet sind am Ende der Geschichte.

Toxic Hazard / David

Ich glaube, Thrash Metal ist einfach nur kontrolliertes Chaos. Einfach nur aufs Maul. Nicht so chaotisch, als wenn einfach alle in die Menge laufen, und keiner weiß, was er macht, sondern die Leute wissen, was sie tun. Aber sie gehen trotzdem rein. Das ist es für mich. Wenn ich Thrash Metal höre, dann ist es halt so: Alles klar, ich hab’ richtig Bock auf Metal, geh’ da rein und hau’ die kaputt.

Toxic Hazard / Michi

Genau, wenn du die Mucke hörst, solltest du Bock haben, mal ein Bier zu trinken und vielleicht eine Tür einzutreten.

Toxic Hazard / David

Das ist eigentlich das Ziel. Und dann auch noch ein paar Breaks, zu denen du mitnicken kannst, zum Pausieren. Einfach mal ein Tempowechsel.

Time For Metal / Kristian

Ist denn diese Einstellung, eben dieser lockere, aber doch ambitionierte Anspruch, der Grund, warum ihr euer Album selbst gemacht habt? Ihr habt es selbst rausgebracht, selber aufgenommen bzw. produziert. Ihr habt kein Label. Und somit auch keinen Support. War das euer Plan, alles DIY zu machen?

Toxic Hazard / David

Ja, wir wollten halt unbedingt ein Album machen.

Toxic Hazard / Michi

Genau. Wir hatten auch schon eine Idee, welches Studio es sein sollte, wo wir unbedingt hinwollten. Da wär’ es schon ein bisschen hinderlich gewesen, hätte uns jemand gesagt, geht hier oder dort hin, macht dies oder das. Das war nicht unser Plan.

Toxic Hazard / Sebastian

Wir haben die Aufnahmen einfach gemacht, und danach rumgeschickt, quasi, wie ein Demo-Tape.

Toxic Hazard / Finn

An diverse Labels. Ich glaube, was wir am schlechtesten können, ist Promo. Dieses Promo-Ding ist halt das, was dem Punk-Aspekt am meisten widerspricht. Keiner von uns hat Bock, so einen Text zu schreiben, in dem drinsteht, wir sind die tollste Band der Welt und wir spielen alle auf dem höchsten Niveau überhaupt und wir sind die Schnellsten und wir sind die Schönsten und wir sind die, was weiß ich. Das liegt uns nicht.

Promotion? Lieber geb’ ich mir ’ne Kugel

Toxic Hazard / David

Ja, und bevor ich so ein fucking Promo-Video für ein Konzert mache, geb’ ich mir die Kugel. Ja, genau, hallo, wir sind Toxic Hazard und wir spielen übernächstes Wochenende dort, und seid so lieb, kommt alle vorbei. Nee!

Toxic Hazard / Sebastian

Das, glaube ich, ist so ein bisschen unser Problem, über uns zu sprechen, uns in den Vordergrund zu stellen.

Toxic Hazard / Finn

Wir machen das halt nicht so gerne. Bis jetzt geht es auch so. Wir können auch stolz sagen, dass wir noch nie irgendwo angefragt haben. Wir haben noch kein Konzert selbst angefragt oder irgendein Festival. Aber wirklich selbst? Nee.

Time For Metal / Kristian

Wäre es denn für euch eine Option, wenn es irgendwann mal vielleicht das Angebot von einem Plattenlabel gibt, Toxic Hazard doch ambitionierter zu machen? Oder muss das jetzt nicht sein? Ist der aktuelle Status okay für euch?

Schlagzahl erhöhen – wir brauchen mehr Gigs

Toxic Hazard / Finn

Also, ich glaub’, wir haben durchaus Steigerungspotenzial, was die Gig-Zahlen angeht. Wenn ein Label kommt, mit dem wir gut arbeiten können, klar. Aber ich glaube, dass wir alle in einer Phase unseres Lebens sind, in der du jetzt sagen kannst, wir können ein halbes Jahr auf Tour gehen. Das geht aktuell so spontan nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir unsere Gig-Zahl verdoppeln, zweieinhalbmal so viele Gigs oder sowas könnten wir in einem Jahr spielen, wenn wir ein gutes Label hätten, das hinter uns steht und mitmacht. Ob wir jetzt die Touring-Band werden können in unserem Alter, halbes Jahr Tour, halbes Jahr normale Arbeit, ist schon schwieriger mit unserem Leben zu vereinbaren. Aber wir könnten deutlich mehr machen. Und wollen wir eigentlich auch.

Toxic Hazard / David

Also wir haben wirklich alle gängigen Labels angeschrieben, die man so kennt. Die kleinen Labels. Einige haben gar nicht geantwortet. Die coolste Absage kam von Dying Victims Productions. Der hat gesagt: Das ist ganz okay, ist aber gar nicht mein Ding, haut mich jetzt nicht so um. Hier sind aber noch drei weitere Labels, die ihr anschreiben könnt. Aber der hat halt mehr geschrieben als der Rest, hat sich das Album angehört.

Time For Metal / Kristian

Okay. Im Thrash-Metal-Untergrund gibt es doch viele aktive Labels und Bands, die auch irgendwie zusammenkommen. Die Liste der Releases ist lang und scheint nicht abzureißen. Ein gewisses Interesse an Thrash-Metal-Bands muss vorhanden sein. Das verwundert schon ein wenig.

Toxic Hazard / Michi

Also, wir haben relativ guten Kontakt zu kleineren Bands, gerade im Thrash-Metal-Bereich, und viele davon haben kein Label. Da gibt es Outburst zum Beispiel, die haben in der Zwischenzeit ein Label. Lorenz von Rezet macht noch Violent Creek und der meinte halt, er hat das Problem, er kann nur eine begrenzte Anzahl von Bands betreuen, weil es so ein kleines Label ist und er kurz vorher Outburst gesignt hat. Wir bräuchten auch mehr Auftritte, war sein Argument, weil er immer in etwas ganz Bestimmtes mit Perspektive investiere. Er hat uns aber ganz viel geholfen. Er hat uns auch angeboten, Promo-Texte zu schreiben. Total korrekter Typ.

Wen haben wir denn da noch? Reavers, Rocket Launcher. Die sind bei Iron Shield. Cyclone Empire ist voll. Ja, genau, wie du schon sagst, es gibt halt viele junge und neue Thrash-Metal-Bands. Da müssen wir noch stärker gucken.

Toxic Hazard / Finn

Wir haben echt viel Zeit investiert, um zu googeln, und dann, ich glaub’, zwölf Labels angeschrieben. Teilweise haben die gar nicht geantwortet. Aber Iron Shield haben fair geantwortet: Sorry, ich bin derzeit voll, da ich das nebenberuflich mache. Ich habe schon drei Albenanfragen fürs nächste Jahr. Mit den Bands sitze ich schon im Boot. Mehr geht leider nicht.

Hamburg – eine stabile, nette Szene

Time For Metal / Kristian

Aber das ist doch eine faire Antwort, dann weiß man ja, woran man ist. Gibt es denn so was wie eine Szene oder Zusammenhalt unter Bands? Werden Kontakte weitergegeben? Oder hilft man sich aus?

Toxic Hazard / Michi

Also, auf jeden Fall, gerade hier in Norddeutschland und Hamburg ist die Szene recht stabil, würde ich sagen. Wir haben guten Kontakt zu Lunatic und Outburst. Zu Reavers auch. Doch, Hamburg hat eine stabile, nette Szene, finde ich.

Toxic Hazard / Finn

Ich versuche seit Monaten, Kontakt zu so zwei, drei anderen Bands aufzubauen. Jetzt nicht aus Hamburg, sondern mehr aus Mittel- oder Süddeutschland, sodass wir mal ein Wochenende eine Art Tour auf die Reihe kriegen oder Tauschkonzerte. Mit Mechanic Tyrants aus Nürnberg mal einmal hin und her tauschen, wir spielen einmal in Nürnberg, die spielen dann in Hamburg mit uns oder mit Indian Nightmare aus Berlin, so die Idee. Oft ist es auch schwierig für solche, bekannteren Bands, in den Norden zu kommen. So können wir uns aber gegenseitig aushelfen. Ich hoffe zumindest, dass wir es nächstes Jahr mehr aus Hamburg rausschaffen. Das ist erst mal der nächste Schritt, würde ich sagen.