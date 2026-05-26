Crusade Of Bards: veröffentlichen neue Single und Musikvideo zu „Laniakea“

„Laniakea ist unser Superhaufen (oder Supergalaxienhaufen, der Begriff stammt aus der Astronomie und bezeichnet eine riesige Ansammlung von Galaxienhaufen und Galaxiengruppen). Wenn wir uns das Universum als ein Land vorstellen, wäre Laniakea unsere Stadt“, sagt die Band über den Song.

Das Lied handelt von dem Gedanken, wie gewaltig das Universum im Vergleich zu uns ist – und davon, wie es uns trotz unserer Winzigkeit und Bedeutungslosigkeit dennoch möglich ist, das Ausmaß all dessen, was uns umgibt, zu begreifen – wenn auch nur auf einer sehr grundlegenden Ebene. Die Suche nach Wissen ist endlos – ebenso wie die Suche nach Sinn.

Das Musikvideo zu Laniakea könnt ihr hier ansehen:

Das letzte Kapitel der Tales-Saga erhebt sich aus dem Schatten …

Weitere Infos zu Tales Of Distant Worlds auf Time For Metal: