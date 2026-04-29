Crusade Of Bards: veröffentlichen Single /Video „Ten Steps To The Gallows“

Die zweite Single Ten Steps To The Gallows ist zugleich der letzte Track des Albums Tales Of Distant Worlds, welches am 24. Juli erscheint und bringt die Albumtrilogie Tales zu einem Abschluss.

Die thematische Trilogie Tales umfasst folgende Alben:

• 2019: Tales Of Bards & Beasts

• 2022: Tales Of The Seven Seas

• 2026: Tales Of Distant Worlds

Die Band sagt über die neue Single: „Als Piratenbarden erzählten wir Geschichten voller Mythen und Legenden, überquerten die sieben Weltmeere und gelangten sogar in ferne Welten. Nun legen wir unsere Instrumente nieder und gehen die letzten zehn Schritte zum Galgen, damit diese Geschichte zu Ende erzählt werden kann – und ein neuer Zyklus beginnt. Von Piraten … zu Dark Dreamers.“

Das letzte Kapitel der Tales-Saga erhebt sich aus dem Schatten…

Tales Of Distant Worlds wartet auf euch: Crusade Of Bards kehrt zurück – nicht einfach mit einem weiteren Symphonic Metal Album, sondern mit dem epischen Abschluss ihrer Tales-Trilogie. Ihre Reise begann mit Tales Of Bards & Beasts (2019), setzte sich fort mit der globalen Odyssee von Tales Of The Seven Seas (2022) und gipfelt nun in Tales Of Distant Worlds, dem letzten Band einer Saga aus Mythos, Erinnerung und Metamorphose.

Dies ist keine Rückkehr zu alten Geschichten – Tales Of Distant Worlds blickt in ätherische Reiche, dunkle Emotionen und die verborgenen, esoterischen Aspekte des Daseins. Es verzichtet auf die äußeren Abenteuer von Schiffen und Meeren und wagt sich stattdessen in innere Landschaften, schattenhafte Visionen und mystische Reflexionen vor.

Musikalisch und textlich markiert das Album eine Transformation. Die Pompösität und folkige Erhabenheit früherer Veröffentlichungen weicht einem dunkleren, härteren und feierlicheren Stil: Es erwarten euch schwerere Atmosphären, düstere Melodien, mitreißende Chöre und Texte, die von Introspektion und Mysterium durchtränkt sind.

Für diejenigen, die ihre Saga von Anfang an verfolgt haben – hier treffen alle Geschichten aufeinander und hier entfaltet sich die letzte Erzählung. Heute schließt die Band mit ihrem lang erwarteten dritten Kapitel die Tales-Saga ab.

Ihre Saga endet… aber das Vermächtnis beginnt.

Tales Of Distant Worlds wird weltweit am 24.07.2026 als Digipak veröffentlicht.

Über Crusades Of Bards:

Crusade Of Bards wurde 2016 von Paolo Andreotti (Keyboards & Gesang) und Eleanor Tenebre (Gesang) gegründet und begann als Studioprojekt mit einem kühnen Ziel: klassische und volkstümliche Instrumentierung mit der Kraft und Erhabenheit des modernen Metal zu verschmelzen.

Ihr Debütalbum Tales Of Bards & Beasts (2019) entführte die Zuhörer in eine Welt, in der orchestrale Klänge auf Folk-Melodien treffen, in der Chöre und traditionelle Instrumente über heavy Riffs tanzen – ein reichhaltiges, melodisches Mosaik aus Mythen, Legenden, bewegenden Balladen und kampfbereiten Hymnen. Mit diesem ersten Album konnte die Band ihre Live-Aktivitäten mit Auftritten in Spanien, Frankreich, der Schweiz und Deutschland beginnen.

Auf dieser Grundlage erweiterte ihr zweites Album Tales Of The Seven Seas (2022) den Horizont: Ausgehend von tatsächlichen Ereignissen und Geschichten, die mit den großen Ozeanen der Welt verbunden sind, bot das Album eine mitreißende Reise durch Geografie und Geschichte – ein mutiger konzeptioneller Sprung. Mit zwei Gesangsstimmen (männlich/weiblich), orchestralem Anspruch, Folk- und Pagan-Anklängen und einer dramatischen Fusion aus Chor und Metal schuf es sich eine unverwechselbare Nische in den Kreisen des Symphonic, Folk, Gothic und Pagan Metal. Die Live-Auftritte wurden in ganz Europa fortgesetzt, darunter auch erste Auftritte bei Festivals in Deutschland und Großbritannien.

Im Laufe der Jahre entwickelte sich Crusade Of Bards von einer im Studio entstandenen Idee zu einer Kraft auf der Bühne und lieferte Live-Auftritte, die sie selbst als Wiener Orchester unter der Leitung von Davy Jones beschreiben – zu gleichen Teilen theatralische symphonische Größe und viszerale Metal-Energie.

Derzeit bereitet die Band ihr lang erwartetes drittes Album Tales of Distant Worlds vor, das letzte der Tales-Trilogie (Release Date: 24.07.2026). Für dessen Veröffentlichung hat die Band einen Vertrag mit dem renommierten deutschen Label NoCut Entertainment unterzeichnet und bereitet derzeit mehrere Shows und Festivalauftritte vor, um das Album in ganz Europa und Großbritannien umfassend zu promoten.

Line-Up:

Eleanor Tenebre: Vocals

Eduardo Guilló: Vocals

Paolo Andreotti: Keyboards, Vocals

Matteo Tommasino: Guitars

Marc Brode: Bass Guitars

Jorge “You“ Homobono: Drums