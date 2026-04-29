Trollfest: unterschreiben bei Reaper Entertainment

Das deutsche Metal-Label Reaper Entertainment freut sich, die Verpflichtung der norwegischen Folk-Metal-Institution Trollfest bekannt zu geben. Die Band hat einen weltweiten Vertrag für ihre kommenden Veröffentlichungen unterzeichnet und wird ab sofort Teil der stetig wachsenden Reaper-Familie sein.

Seit ihrer Gründung haben Trollfest sich mit ihrer unverwechselbaren Mischung aus Folk Metal, Humor und einer gesunden Portion Wahnsinn einen einzigartigen Platz in der globalen Metal-Szene erarbeitet. Bekannt für ihre energiegeladenen Live-Auftritte, farbenfrohen Konzepte und eine stetig wachsende, treue Fangemeinde, zählt die Band zu den unterhaltsamsten und eigenständigsten Acts des Genres.

Diese neue Partnerschaft mit Reaper Entertainment markiert ein spannendes neues Kapitel in der Karriere von Trollfest und verspricht zahlreiche kreative Highlights in der Zukunft.

Trollfest kommentieren:

„Wir freuen uns sehr, ausgezeichnete, wahrhaftige Neuigkeiten zu präsentieren!

Wir haben einen Vertrag mit Reaper Entertainment unterzeichnet, die neue Musik von Trollfest veröffentlichen werden!

Wir sind sehr glücklich, Teil der stetig wachsenden Reaper-Familie zu werden, und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem fantastischen Reaper-Team.

Gemeinsam werden wir den wahren norwegischen Balkan-Metal-Wahnsinn auf der sprichwörtlichen Brotscheibe in der ganzen Welt verbreiten und all jene, die falschen wahren norwegischen Balkan-Metal-Wahnsinn verbreiten, beschämt in eine Ecke ohne Brot stellen – weder sprichwörtlich noch anders!

Bleibt aufmerksam, denn weitere Neuigkeiten werden sicher folgen!!!“

Flori & Greg ergänzen:

„Wir freuen uns unglaublich, Trollfest bei Reaper Entertainment willkommen zu heißen. Wir sind seit vielen Jahren große Fans der Band, und ihre unglaublichen Live-Shows haben uns immer beeindruckt. Ihre einzigartige Energie, Kreativität und ihr Unterhaltungsfaktor machen sie zur perfekten Ergänzung für unser Roster. Wir sind wirklich glücklich, sie in der Reaper-Familie zu haben und können es kaum erwarten, dieses neue Kapitel gemeinsam zu beginnen.“

Weitere Details zu kommenden Trollfest-Veröffentlichungen bei Reaper Entertainment werden in Kürze bekannt gegeben.

Tourdaten:

24.06. – DK – Kopenhagen – Copenhell

13.08. – DE – Dinkelsbühl – Summer Breeze

Trollfest sind:

Trollmannen – Jostein Austvik

Mr. Seidel – John Espen Sagstad

Fabio Grimdrap Glutenfri Fleskeng – Fabian Jiru

DrekkaDag – Dag Stiberg

Fjernkontrollet – Kai Renton

Böesse Basshöl Nybazist – Alexander Bøe

TrollBANK – Eirik Renton

Kjellkjé Chinnetfür Björnênēszkūtt aka HelvetesBjørnen Eidsvåg aka Lillabjørn Nilsen aka Ko.C. Bjørn – Bjørn Dugstad Rønnow