Korn: neue Single „Reward The Scars“ für „Diablo IV: Lord Of Hatred“ schürt Vorfreude auf Herbst-Tour

Ohne Korn wäre die Musikwelt heute eine andere. Im Herbst werden die Metal-Ikonen für sechs Arena-Konzerte im Rahmen ihrer Euro Tour 2026 nach Deutschland zurückkehren – zusammen mit Special Guests Architects und den wechselnden Opening Acts Youth Code und Pixel Grip. Denkwürdige Abende sind bei diesem generationenübergreifenden Heavy Music-Lineup der Extraklasse vorprogrammiert.

Nun wird die Vorfreude auf diese Konzerte noch weiter geschürt. Blizzard Entertainment, Inc. veröffentlichte im Rahmen des Launches zu Diablo IV: Lord Of Hatred den eigens dafür von Korn geschriebenen, brandneuen Song Reward The Scars – zugleich das erste frische Material der Band seit vier Jahren! Reward The Scars trifft mit seiner Intensität die Stimmung des Spiels perfekt.

Korn-Sänger Jonathan Davis verbindet mit Diablo auch eine persönliche Komponente: „I’ve played Diablo for years, so getting to step into that world creatively felt natural“, erzählt er. „I’ve always connected to the darkness in the game and the idea of confronting what lives beneath the surface – that’s something Korn has explored in our music from the beginning. Reward The Scars came out of our own writing sessions as a new Korn song, and it became clear pretty quickly that it was a natural fit for Diablo.“

Am Samstag, 25. April, spielten Korn Reward The Scars während ihres Headline-Sets beim Sick New World Festival in Las Vegas zum ersten Mal live.

Nach Deutschland kommt die Band im Oktober und November 2026 zu folgenden Terminen:

18.10.2026 – (DE) Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle (mit Architects & Youth Code)

19.10.2026 – (DE) München, Olympiahalle (mit Architects & Youth Code)

21.10.2026 – (DE) Köln, Lanxess Arena (mit Architects & Youth Code)

11.11.2026 – (DE) Hamburg, Barclays Arena (mit Architects & Pixel Grip)

13.11.2026 – (DE) Hannover, ZAG Arena (mit Architects & Pixel Grip)

14.11.2026 – (DE) Berlin, Uber Arena (mit Architects & Pixel Grip)

Tickets für die Konzerte sind hier erhältlich. Die Show in Stuttgart ist bereits ausverkauft.