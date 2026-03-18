Korn: kündigen Deutschland-Tour für Herbst 2026 an

Ohne Korn wäre die Musikwelt heute eine andere. Im Herbst werden die Metal-Ikonen für sechs Arena-Konzerte im Rahmen ihrer Euro Tour 2026 nach Deutschland zurückkehren – zusammen mit Special Guests Architects und den wechselnden Opening Acts Youth Code und Pixel Grip. Denkwürdige Abende sind bei diesem generationenübergreifenden Heavy Music-Lineup der Extraklasse vorprogrammiert.

18.10.2026 – (DE) Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle (mit Architects & Youth Code)

19.10.2026 – (DE) München, Olympiahalle (mit Architects & Youth Code)

21.10.2026 – (DE) Köln, LANXESS arena (mit Architects & Youth Code)

11.11.2026 – (DE) Hamburg, Barclays Arena (mit Architects & Pixel Grip)

13.11.2026 – (DE) Hannover, ZAG Arena (mit Architects & Pixel Grip)

14.11.2026 – (DE) Berlin, Uber Arena (mit Architects & Pixel Grip)

Der allgemeine Ticket-Vorverkauf startet am Freitag, 20. März um 9:00 Uhr hier.

Über den exklusiven Eventim-Presale werden bereits am Donnerstag, 19. März ab 9:00 Uhr Karten verfügbar sein.

Mit ihrem selbstbetitelten Debütalbum prägten Korn 1994 maßgeblich die weitere Entwicklung der weltweiten Musiklandschaft. Sie wurden damit zu Pionieren eines ganzen Genres, verschoben Grenzen und stießen eine kulturelle Bewegung an. Bis heute haben Korn über 40 Millionen Platten verkauft, zwei Grammys gewonnen, zahlreiche Welttourneen absolviert und Rekorde gebrochen, die ihnen wohl niemand mehr streitig machen wird. Obwohl sie beständig die Limits von Rock, Alternative und Metal-Musik herausforderten, blieben sie doch stets eine feste Säule und großer Einfluss für Legionen von Fans und mehreren Generationen von Künstler:innen auf der ganzen Welt. Korns Reichweite übersteigt Ehrungen und Platin-Zertifikate, die Band bildet “a genuine movement in a way bands cannot be now”, wie The Ringer es formulierte. Sie repräsentiert einen neuen Archetypus ebenso wie radikale Innovation. Die Fähigkeit, sich zu transformieren, macht Genregrenzen irrelevant.