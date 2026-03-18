Lamb Of God: veröffentlichen das Video zu „St. Catherine’s Wheel“

Lamb Of God haben ihre Into Oblivion-Tournee durch die USA gestartet und vor dem Tourstart ein Video zu St. Catherine’s Wheel veröffentlicht:

Der von Meriel O’Connell gedrehte Clip erscheint, während sich die Band darauf vorbereitet, Songs aus dem neu erschienenen Album in ganz Nordamerika auf die Bühne zu bringen.

Auf der Into Oblivion-Tour, die die härteste Tournee des Jahres 2026 zu werden verspricht, werden Lamb Of God von Kublai Khan TX, Fit For An Autopsy und Sanguisugabogg begleitet.

In einem kürzlich erschienenen Interview mit Forbes reflektierte Randy Blythe über die Botschaft hinter dem Song und die Bedeutung von Gemeinschaft: „Die letzte Zeile von St. Catherine’s Wheel lautet ‚these savage days can’t break us‘, und ich verwende den Begriff ‚uns‘ ganz bewusst… Ich glaube, Gemeinschaft wird in den nächsten Jahren unglaublich wertvoll werden.“

Into Oblivion (Epic Records), das zehnte Studioalbum von Lamb Of God, erschien letzte Woche und wurde von der Kritik hochgelobt. Im Vorfeld der Veröffentlichung war die Band auf den Titelseiten von Metal Hammer, Loudwire und Kerrang! zu sehen, wobei Kritiker die Intensität und Relevanz des Albums lobten.

Im Sommer kehren Lamb Of God nach Europa und Großbritannien zurück, um einige ausgewählte Headliner-Konzerte und Auftritte bei großen Festivals zu geben, darunter das Wacken Open Air und das Bloodstock Open Air.

1. August Wacken, DE Wacken Open Air

3. August Leipzig, DE Haus Auensee

5. August Lissabon, PT Vagos Open Air

6. – 9. August Kortrijk, BE Alcatraz Open Air

7. August Walton-on-Trent, UK Bloodstock Open Air

11. August Kopenhagen, DK K.B. Hallen

12. – 16. August Dinkelsbühl, DE Summer Breeze

13. – 15. August Sulingen, DE Reload Festival

14. – 16. August Eindhoven, NL Dynamo Metalfest