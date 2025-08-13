Reload Festival 2026: die Erste Bandwelle und Informationen zum Vorverkaufsstart

Die Vorbereitungen für das 20-jährige Jubiläum des Reload Festivals 2025 sind abgeschlossen. Der Startschuss fällt morgen (Donnerstag, 14.08.25) – und während die Spannung steigt, geben die Veranstalter bereits heute die ersten Top-Acts für 2026 bekannt. Mit drei außergewöhnlichen Headlinern – allen voran Judas Priest, die 2026 erstmals in Sulingen auftreten – startet das Reload Festival in sein nächstes großes Kapitel.

Das Reload Festival steht kurz vor seinem großen 20-jährigen Jubiläum. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen und das Team ist bereit für drei Tage voller energiegeladener Live Shows. Während das Festival 2025 bevorsteht, gibt das Team jetzt bereits die ersten Highlights für 2026 bekannt.

Judas Priest – Heavy-Metal-Ikonen erstmals in Sulingen

Es gibt Bands, ohne die Metal heute anders klingen würde. Judas Priest gehört an die Spitze dieser Liste. Gegründet 1969 in Birmingham, haben sie mit ihren zweistimmigen Gitarrenleads, donnernden Riffs und Rob Halfords unverkennbarer Stimme das Fundament für unzählige Metal-Subgenres gelegt. Sie haben die Blaupause geschaffen, nach der Generationen von Bands bis heute spielen. Wer heute Metal hört, hört Spuren von Judas Priest – und genau deshalb ist ihre Zusage für das Reload 2026 ein historischer Moment.

Zum allerersten Mal betreten Judas Priest die Bühne des Reload Festivals – und das natürlich als einer unserer drei Headliner. Live bedeutet bei Judas Priest keine halben Sachen: wuchtige, präzise gespielte Songs, Gitarren, die wie glühende Klingen durch die Menge schneiden, Rob Halford, der mit seiner Stimme zwischen gleißenden Höhen und brachialer Wucht die Luft zum Vibrieren bringt. Donnernde Drums hallen im Brustkorb nach, während die Bühnenpräsenz der Band nicht einfach den Raum füllt, sondern ihn komplett in Beschlag nimmt.

Ihr Set wird eine Reise durch die Geschichte des Metal – von legendären Hymnen wie Breaking The Law und Living After Midnight bis hin zu Hochgeschwindigkeits-Geschossen wie Painkiller. Erwartet ein kraftvolles Statement, das beweist: Heavy Metal ist 2026 so relevant und unzerstörbar wie eh und je – und Legenden leben nicht nur in der Vergangenheit, sie schreiben Geschichte bei jedem Auftritt neu.

In Flames – Die Melodic-Death-Metal-Pioniere entfachen erneut das Feuer

In Flames kehren zurück – und zwar zum vierten Mal nach 2015, 2018 und 2023. Kaum eine Band taucht so regelmäßig in den Wunschlisten der Fans auf – und das völlig zu Recht. Als Mitbegründer des Melodic Death Metal haben In Flames ein Genre geprägt, das Härte und Melodie auf eine neue Ebene hebt. Ihre Musik ist ein ständiges Spiel mit Gegensätzen: brachiale Riffs treffen auf melancholische Leads, rohe Energie auf hymnische Refrains. Dabei gelingt ihnen der Spagat zwischen Aggression und Atmosphäre wie kaum einer anderen Band. Live sind In Flames wuchtig und dynamisch – eine Band, die Klassiker und neues Material nahtlos verbindet, ohne an Drive zu verlieren. Anders Fridéns Stimme trägt durch Tiefen und Höhen, das Gitarrenspiel brennt sich mit schneidender Präzision in die Menge.

Wer 2023 im Pit stand, weiß, was uns erwartet. Wer nicht – sollte das 2026 dringend nachholen. Also: Staub aufwirbeln, Stimme ölen – In Flames entfachen erneut ein Inferno!

Arch Enemy – Female Fronted, kompromisslos stark

Zum dritten Mal nach 2016 und 2022 stürmen Arch Enemy die Bühne des Reload Festivals – und das nicht ohne Grund: Arch Enemy gehören zu den absoluten Favoriten der Fans!

Seit den späten 90ern prägen Arch Enemy den kompromisslosen Melodic Death Metal: präzise und melodisch – eine kraftvolle Mischung aus brachialen Riffs, treibender Doublebass, aggressiven Growls und Gitarrensoli, die zwischen technischer Finesse und hymnischer Erhabenheit pendeln. Frontfrau Alissa White-Gluz steht mit ihrer stimmlichen Urgewalt und energiegeladenen Bühnenpräsenz für alles, was Metal ausmacht: Ausdruck, Power und Haltung. Ihre Growls treffen wie ein Schlag ins Mark, ihre Performance kompromisslos und mitreißend. In einer Szene, in der Frauen immer noch viel zu oft unterschätzt oder als Ausnahme betrachtet werden, setzt sie ein klares Zeichen: Harte Musik braucht keine harten Kerle – nur Können, Charisma und die absolute Entschlossenheit, jede Bühne in Schutt und Asche zu legen. 2026 gibt es kein Entkommen: Arch Enemy sind zurück in Sulingen und werden mit ihrer Show alles mitreißen.

Wir knüpfen an das Jubiläumsjahr 2025 an und führen 2026 mit drei Tagen Mainstage-Power eine neue Festival-Tradition ein. Bislang haben bereits 21 Bands ihre Teilnahme am Reload Festival 2026 bestätigt. Der reguläre Ticketvorverkauf startete am Sonntag, den 17. August 2025, um 18:00 Uhr. Weitere Informationen zum Reload Festival 2025, den Bands und dem exklusiven Ticketverkauf gibt es auf der Festivalhomepage: www.reload-festival.de/tickets.

Reload Festival 2026 – 13. – 15. August – Welcome Home!

Mit: Judas Priest, In Flames, Arch Enemy, Lamb Of God, Godsmack, Airbourne, The Ghost Inside, Thy Art Is Murder, Imminence, Amorphis, Paleface Swiss, Nothing More, Orbit Culture, Perturbator, Stick To Your Guns, Vengaboys, ZSK, Dominum, Deafheaven, Vended, Gutalax und vielen mehr!