Year Of The Goat: präsentiert epische neue Video-Single „The Power Of Eve“ aus dem kommenden Studioalbum „Trivia Goddess“

Sechs lange Jahre nach ihrem letzten Werk kehren die schwedischen Okkult-Rock-Meister Year Of The Goat mit ihrem vierten Studioalbum Trivia Goddess zurück, dessen Veröffentlichung für den 12.09.2025 über Napalm Records geplant ist!

Nach den beiden Eröffnungswerken der Album-Trilogie – dem preisgekrönten Angels Necropolis (2012) und dem hochgelobten Novis Orbis Terrarum Ordinis (2019) – schlägt Trivia Goddess einen ganz eigenen, einzigartigen Weg ein. Inspiriert von den erschütterndsten Momenten der Frauengeschichte taucht das in Norrköping, Schweden, ansässige Dark-Rock-Kollektiv tief in die Geschichten realer Frauen ein, die von Kirchen und von Männern eines kleinlichen Gottes als das schwächere Geschlecht abgewertet wurden – und die sich in echter satanischer Manier gegen die wahren Strukturen des Bösen in der Welt erhoben.

Kurz nach der Veröffentlichung der ersten Single Alucarda erscheint The Power Of Eve zusammen mit einem offiziellen Musikvideo, produziert vom renommierten, preisgekrönten finnischen Filmemacher Sami Mustonen. Geschnitten auf die Radio-Version des Songs, präsentiert das Video eindrucksvolle Sets, ausdrucksstarke Choreografien und fesselnde Bildsprache, die die ätherische Natur und Kraft von Year Of The Goats meisterhaftem Songwriting noch verstärken.

Über den Song sagte Year Of The Goat:

„’[…but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it you shall surely die.’ Genesis 2:17

Eve challenged the lie uttered by the “God” and did not die on that day. The only one who told the truth in the story was the serpent. Eve gave us all the power to see where the true evil lies, it is not with the serpent, satan or Lucifer…”