Deftones: veröffentlichen neue Single „Milk Of The Madonna“

Deftones melden sich mit einer weiteren Single zu ihrem kommenden Album Private Music zurück: Milk Of The Madonna. Der Track folgt auf die erste Auskopplung My Mind Is A Mountain.

Hört euch die neue Single Milk Of The Madonna hier an.

My Mind Is A Mountain gibt es hier zu hören.

Bei Private Music handelt es sich um das insgesamt zehnte Album der Grammy-ausgezeichneten und international vielfach Platin-dekorierten Band aus dem kalifornischen Sacramento und zugleich das Erste seit Ohms vor fünf Jahren, das Deftones in Deutschland einen neuerlichen Top-10-Erfolg bescherte. Private Music erscheint am 22. August 2025 via Reprise/Warner Records und kann ab sofort hier vorbestellt bzw. vorgemerkt werden.

Mit Private Music beginnt für Deftones ein neues Kapitel. Entstanden ist das Album an mehreren Orten in Kalifornien – unter anderem in Malibu und Joshua Tree – sowie in Nashville, Tennessee. Produziert und aufgenommen wurde es gemeinsam mit dem Grammy-prämierten Produzenten Nick Raskulinecz, mit dem die Band bereits für Diamond Eyes (2010) und Koi No Yokan (2012) zusammengearbeitet hat. Es ist ihre dritte gemeinsame Produktion – und einmal mehr loten Deftones darauf kreative Grenzen aus, wie nur sie es können.

Private Music Tracklist:

1. My Mind Is A Mountain

2. Locked Club

3. Ecdysis

4. Infinite Source

5. Souvenir

6. cXz

7. I Think About You All The Time

8. Milk Of The Madonna

9. Cut Hands

10. ~Metal Dream

11. Departing The Body

Anfang 2026 werden Deftones eine Europa-Tournee starten und dabei auch fünf Konzerte in Deutschland spielen. Als Special Guests sind bereits Denzel Curry und Drug Church bestätigt.

Ticket für die Tour sind hier erhältlich.

Deftones live:

01.02.2026 – (DE) Hamburg, Barclays Arena

03.02.2026 – (DE) München, Zenith

06.02.2026 – (DE) Berlin, Max-Schmeling-Halle

07.02.2026 – (DE) Dortmund, Westfalenhalle

09.02.2026 – (DE) Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

Auch in Sachen Auszeichnungen gibt es Neuigkeiten: Mehrere Veröffentlichungen der Band wurden von der RIAA in den USA jüngst neu zertifiziert. White Pony (2000) hat nun Doppel-Platin-Status erreicht, Diamond Eyes (2010) wurde mit Platin ausgezeichnet. Dazu kommen die Singles Change (In The House of Flies) (2000) mit sensationellem vierfach Platin und Be Quiet and Drive (1998) mit Doppel-Platin.

Zu Beginn des Jahres starteten Deftones ihre erste große Nordamerika-Tour seit 2022 – und feierten dabei einen Rekord nach dem anderen. Die von Live Nation produzierte Arena-Tour war komplett ausverkauft – unter anderem in ikonischen Venues wie dem Madison Square Garden in New York, dem TD Garden in Boston oder gleich zwei Nächten im Kia Forum in Los Angeles. Die Los Angeles Times schrieb begeistert: „Deftones waren noch nie größer – und stehen heute exemplarisch dafür, was junge Menschen von harter Musik erwarten. Seit 30 Jahren der Zeit voraus – und es geht weiter.“