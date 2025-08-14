Inferno Metal Festival: erste Namen für 2026

Das Inferno Metal Festival ist zu einer festen Ostertradition in Oslo geworden, bei der das Beste des Extreme Metals gefeiert wird. Die Macher des Inferno Metal Festivals haben die ersten Bands angekündigt! Deicide, Old Man’s Child, The Kovenant, Kanonenfieber, Incantation, Whoredom Rife, Darvaza, Perchta und Myr sind für die 2026 Ausgabe, welche vom 02.-05. April 2026 stattfinden wird, bestätigt!

Das legendäre Inferno Metal Festival wurde 2001 ins Leben gerufen und ist das am längsten bestehende Metal-Festival in Norwegen sowie eines der wichtigsten Extreme-Metal-Festivals weltweit. Wir sind sehr stolz auf diese Position und werden auch weiterhin norwegischen Metal fördern und Bands aus aller Welt nach Norwegen holen. Das Inferno Metal Festival findet an vier Tagen auf den beiden Bühnen des Rockefeller statt: Rockefeller und John Dee – sowie in vielen kleineren Clubs in Oslo. Das Festival findet zu Ostern statt, wenn in Oslo sonst nicht viel los ist. Das Festival ist in der Regel ausverkauft und mehr als fünfzig Prozent des Publikums kommen aus dem Ausland. Die Tickets werden weltweit verkauft, unter anderem in China, Australien, Chile, Japan, Taiwan, Kanada, den USA, Kolumbien, Argentinien und vielen anderen Ländern.