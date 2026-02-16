Kanonenfieber – Soldatenschicksale

Mit Soldatenschicksale veröffentlicht die deutsche historische Extreme-Metal-Formation um Noise eine Compilation der drei EPs U-Bootsmann, Der Füsilier und Yankee Division. Kanonenfieber feiern einen kometenhaften Aufstieg, und das nicht nur bei uns in Deutschland. Das letzte Werk, Die Urkatastrophe, landete Chart-Erfolge in Deutschland, der Schweiz und Österreich, die diversen Touren und Festivals tragen die Musiker durch ganz Europa. Das Erfolgsrezept basiert auf authentischen Texten und ergreifenden Werken über den Ersten Weltkrieg. Dass diese auch für Soldatenschicksale für einen Top 5 Platz in den deutschen Charts reicht, hätte sich wohl keiner erträumen lassen. Der bissige Cocktail aus Black- und Death-Metal-Riffs, gepaart mit den brutalen Lyrics, ist alles, aber nicht tanzbar. Bevor wir zurück zu Soldatenschicksale kehren: Ein paar Eindrücke haben wir von Noise zur Urkatastrophe HIER! für euch im Interview vom Oktober 2024.

Soldatenschicksale kombiniert, wie schon angesprochen, die drei EPs U-Bootsmann, Der Füsilier und Yankee Division. Gestartet wird mit der Nummer Z-Vor, gefolgt von Heizer Tenner. Es folgt die U-Bootsmann-EP, sie wurde zwischen Juli und September 2023 geschrieben und aufgenommen. Alle Instrumente wurden im Noisebringer Studio aufgenommen. Nach der Ubootsperre knallen Kampf Und Sturm sowie Die Havarie aus den Boxen. Das Herz der Veröffentlichung bilden die beiden Der Füsilier-Tracks. Zwölf Minuten frostige Kälte, emotionale Schützengräben und im Fokus der einzelne tapfere Krieger, der durch den Schnee schreitet und niemals zurückkehrt. The Yankee Division March und Die Fastnacht Der Hölle schließen den Zusammenschluss ab und machen diesen genauso intensiv wie die letzten Veröffentlichungen aus dem Hause Kanonenfieber.

