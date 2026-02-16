Nothgard: setzen Comeback mit „Blindfolded“ fort

Nachdem Nothgard mit Opium Dreams ihr kreatives Feuer neu entfacht haben, veröffentlichen sie nun das nächste Kapitel ihres Comebacks.

Blindfolded ist ab sofort zusammen mit einem packenden neuen Musikvideo erhältlich.

Mit Blindfolded setzen Nothgard ihr kraftvolles Comeback fort und tauchen noch tiefer in den dunklen Kern des epischen Melodic Death Metal ein. Der Song ist härter und finsterer. Fantastische Riffs, massive Grooves und cineastische Atmosphären erzeugen ein intensives Gefühl der Unruhe. Textlich erkundet Blindfolded Themen wie Manipulation, Korruption und blinden Gehorsam und hinterfragt den freien Willen in einer Welt, die von unsichtbaren Mächten beherrscht wird. Ein unerbittlicher und dramatischer Track, der vernichtende Aggression mit melodischer Tiefe vereint!

Die neue Single beweist, dass ihre Rückkehr kein flüchtiger Funke ist. Sie markiert eine kalkulierte und kompromisslose Weiterentwicklung – härter, düsterer und furchtloser als je zuvor.