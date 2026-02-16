Mawiza: veröffentlichen eindringliches Video zu „Ngulutu“ vom aktuellen Album „ÜL“

Nachdem Mawiza letztes Jahr mit ihrem neuen Album ÜL die Welt im Sturm erobert haben, schlagen sie 2026 noch lauter die Trommel für indigenen Metal. Die modernen Mapuche-Krieger besuchten Joe Duplantiers Silver Chord Studio, den Frontmann von Gojira, und spielten vor ausverkauftem Haus in Santiago, bevor sie gemeinsam mit Mr. Bungle und Avenged Sevenfold auf der Bühne standen.

Vergangenen Freitag veröffentlichten Mawiza ein neues Video zu ihrem energiegeladensten und kämpferischsten Song von ÜL. Ganz im Zeichen des Groove Metal erklärt Ngulutu (Der Westliche Sturm) dem fortschreitenden Verfall der Städte den Krieg. Seht euch das Video hier an:

Das Video zu Ngulutu wurde von Andrés Hetzler gedreht.

Mawiza schrieben Ngulutu vor sechs Jahren als Reaktion auf einen sozialen Aufstand in Chile, doch die Inspiration für die neueste Single von ÜL reicht bis ins 16. Jahrhundert zurück.“Both historical records and our oral tradition remember the ancient Mapuche war toki Michimolongko, who, together with his kona and weychafe, managed to destroy Santiago in 1541”, erinnert sich Awka. “This song is a tribute to those ancient warriors and to the power of the natural territory that lies beneath the city”.

Während der mitreißende Groove von Ngulutu den Moshpit zum Beben bringen wird, wenn Mawiza diesen Sommer die Bühne des Midgardsblot Festivals rocken, schöpft die Band ihre Kraft aus ihrer angestammten Heimat. Der Refrain des Liedes ruft die Geister der Flüsse Mapocho und Maipo mit wogenden, haifischartigen Riffs und Trommeln an, die mit der unerbittlichen Wucht einer Flutwelle hämmern. „Müley taiñ amuleal / Fewla, fey llemay (Wir müssen weitergehen / Nun wird es vollbracht!)“, singt Awka und beschwört damit einen Zusammenbruch herauf, der selbst die gewaltigsten Städte in Trümmer legt.

