Mawiza: präsentieren kraftvolles Video zu „Killari“

Die chilenische Band Mawiza setzt ihren Aufstieg in der Metalszene fort und wird dabei von ihren indigenen Wurzeln gestärkt. Die Gruppe stammt aus dem angestammten Gebiet von Wallmapu, das zur Mapuche Nation gehört. Durch die stolze Verwendung traditioneller Instrumente, Gesänge und der Mapuzungun-Sprache hat ihr Stil des Groove Metal internationale Anerkennung gefunden. Mawiza haben einen chilenischen Grammy gewonnen und bereits mit Größen wie Mercyful Fate, Mastodon, Slipknot und Gojira auf der Bühne gestanden. In diesem Jahr haben sie einen Vertrag beim französischen Label Season Of Mist unterschrieben und veröffentlichen ihr mitreißendes drittes Album, das von RollingStone als eines der 15 Latin-Albums bezeichnet wurde, auf die sie sich freuen.

Während sich die Kriegerband auf neue Horizonte vorbereitet, haben Mawiza gerade ein neues Video veröffentlicht. Der Song Killari spiegelt wider, wie sich ihre Kultur verändert hat, strahlt jedoch die Kraft aus, die sie aus ihrem Heimatland schöpfen.

Das Musikvideo zu Killari ist auf dem YouTube-Kanal von Season Of Mist verfügbar. Seht es euch hier an:

Das Video zu Killari wurde von Andrés Hetzler (@andreshetzler) inszeniert.

Mawiza hat bereits mit den größten Einflüssen des Metals die Bühne geteilt, doch die Band wird vom Geist der Natur geleitet. Auf Englisch bedeutet Killari „Mondlicht“. Ähnlich wie sein Namensvetter offenbart der Song seine transformative Energie in Phasen. Doppelte Bassläufe huschen im Dunkeln, während eine klare, melancholische Gitarrenmelodie wie Sterne vom Himmel gezupft wird. „Chomü rayen teyfükan (Zerstöre die verwelkten Blumen)“, heulen die Bandmitglieder im Einklang. „Taiñ mongen ñi afkülekan / Re rükükan mew (Beende unser Dasein / Aus reiner Selbstsucht).“

Zu Hause haben Mawiza miterlebt, wie die Mapuche Nation schwierige Zeiten durchlebt. Bäume auf ihrem Land wurden von Entwicklern gefällt, und viele Menschen aus dem Stamm wurden gezwungen, in die Stadt zu ziehen. „My mother taught me to respect all life“, sagt der Sänger und Rhythmusgitarrist Awka. Zwischen den kratzenden, dissonanten Riffs und den fließenden, progressiven Grooves des Bassisten Zewü schwankt Killari zwischen Trauer und Wut. Doch indem sie dem Mond folgen, finden die Bandmitglieder Kraft in der Transformation. „Wenu peaymi / Schau zum Himmel!“, ruft Awka, während er sowohl seinen Speer als auch seine Axt erhoben hat, während die Drums in einen donnernden Breakdown kreisen.

„You can feel low in the night“, sagt Awka, der sich als nicht-binär identifiziert. „Our people have often witnessed oppression against those deemed ‚deviant‘, ’nefarious‘ or ‚diabolical‘ for not fitting into the concept of man and woman. In ancient times, masculinity and femininity were respected and understood as real forces in constant communication, prayer and movement. But as time passed, through way and the loss of the Spanish crown, the image of the Mapuche man became idealized as virile, strong and an overwhelming warrior, while the woman was seen as the source of future heirs.“

„If there is one concept that we as young Mapuche embrace, it’s total decolonization“, fährt er fort. „As wentxu or ‚men‘ of the Mapuche people, we need zomo newen or ‚feminine strength‘ to exist in a permanent state within each of us. We protect our Epu püllü or ‚two spirits‘ with songs like Killari.“

„I feel a deep connection to the moon and how it influences all cycles of nature, including the transformation within ourselves“, sagt Schlagzeuger Txalkan, who wrote the music for Killari. The song weaves together rhythms and claves from various Latin American percussion styles. When I play it, I try and reflect that sense of movement and evolution through its variations“.

Das Video zu Killari reflektiert auch die sich verändernden Kräfte innerhalb der Mapuche Nation. „In popular culture, Indians are often shown wearing dirty clothes or being covered in mud“, sagt die Band. „We wanted to look like kings“. Um dieses modische Statement zu setzen, arbeiteten sie mit drei der prominentesten Trendsetter in Lateinamerika zusammen. Ihre stilvollen Outfits wurden von Matías Hernán, Ceremonia und Labios Enfermos entworfen.

Sogar der Drehort für Killari wurde mit Bedacht gewählt. Was einst eine verlassene Unterwäschefabrik war, wurde von der chilenischen Künstlerin Beatrice di Girolamo in ein Holzverarbeitungsstudio umgewandelt. Hier, in diesem neu gestalteten Raum, entdecken Mawiza ein modernes Stück Mapuche-Kunst im aufsteigenden Licht des Gitarrensolos von Karü. Killari erschien erstmals auf dem vorherigen Album der Band Kollong, was auf Englisch „Maske“ bedeutet. Während Masken traditionell aus Holz geschnitzt werden, fügt diese neue Version Elemente von Moos und industriellem Plastik hinzu und vereint alle aktuellen Aspekte der Mapuche-Kultur.

„Naq uwamtuymi ta lüq pelom / Fühle das weiße Licht, das herabsteigt“, singt Awka. Als er die Maske aufsetzt, wird Mawiza zu den geschworenen Beschützern dieses erleuchtenden Rituals. „Some ancient Mapuche concepts are impossible to translate“, ergänzt Awka. „It would be easy to say that our society was inclusive with non-binary and gender-fluid people. But it is far more complex. Our words are not static. Our weavings are not tied with blind knots. Our ruke or ‚house‘ are made to be disassembled. Our machi have always embodied this from the most visible perspective“, fährt er fort. „The body is a vessel for forces. The feminine force of küyen is crucial to our understanding and daily lives as Mapuche. Look to the sky and you can find the strength of your mother“.

Über Mawiza

Mawiza ist eine Metal-Band, die ursprünglich aus dem Wallmapu stammt, dem angestammten Gebiet der Mapuche-Nation in Südamerika. Sie singt in Mapuzungun, die Sprache ihrer Ahnen. Die Identität der Band basiert auf der Bewahrung ihrer Wurzeln, der Beziehung des Menschen zur Natur und dem Erhalt der Biodiversität, geleitet von ihrer Kosmovision und kulturellen Kämpfen.

Gegründet wurde die Band 2014 unter dem Namen Nunca Seremos Dichosos und veröffentlichte zwei Alben unter diesem Namen: Tierra (2017) und Kollong (2019). Mit dieser Formation gelang es ihnen, nicht nur in Chile, sondern auch in Kolumbien und Bolivien zu touren. Kollong enthielt die Single Mawiza Ñi Piwke, den ersten Metal-Song, der vollständig in Mapuzungun gesungen wurde. Das Album gewann 2020 den prestigeträchtigen Pulsar Award (chilenische Grammy) in der Kategorie Bester Metal-Künstler.

Nach mehreren Besetzungswechseln entschied sich die Band 2021, ihren Namen in Mawiza zu ändern und den gemischten Gebrauch von Spanisch und Mapuzungun hinter sich zu lassen, um sich ausschließlich dem Mapuzungun als Ausdruckssprache zu widmen. Wichtige Meilensteine in der Karriere der Band sind unter anderem: das Eröffnen für Gojira und Mastodon im Jahr 2022 vor mehr als 10.000 Menschen, das Spielen mit Mercyful Fate in der Movistar Arena in Santiago, die Teilnahme am Knotfest Chile 2023 und das Spielen vor 30.000 Menschen beim Pasiwali Festival in Taiwan.

Weitere Highlights umfassen die Teilnahme an der Fluvial Musikmesse in Valdivia sowie an der Micsur Messe in Santiago. Im Jahr 2023 veröffentlichten Mawiza die Single Txükur mit der Mapuche-Rapperin MC Millaray sowie eine beeindruckende und sehr besondere Version von Metallicas Battery, die sie in Mapuzungun adaptierten. Im August 2023 wurden Mawiza eingeladen, eine Live-Session von Joe Duplantier, dem Frontmann von Gojira und Inhaber von Silver Chord Studios in New York, aufzunehmen. Sie besuchten auch das West West Side Studio, das dem renommierten Produzenten Alan Douches gehört, und gaben ein akustisches Konzert in der Selva Gallery in Brooklyn.

Ende 2024 veröffentlichten Mawiza ihr Zweitwerk Kollong erneut. Diese Version enthält neue Gesangsaufnahmen, die vollständig in Mapuzungun aufgenommen wurden, sowie neu eingespielte Drums von Txalkan. In diesem Jahr werden Mawiza ihr drittes Album bei Season Of Mist veröffentlichen.

Mawiza Besetzung:

Awka – Gesang & Rhythmusgitarre

Karü – Leadgitarre & Hintergrundgesang

Zewü – Bass und Hintergrundgesang

Txalkan – Schlagzeug & Percussion

