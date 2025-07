Mawiza: veröffentlichten weitere Single „Ti Inan Paw-Pawkan“ feat. Joe Duplantier von Gojira

Mawiza integrieren in ihrem Sound tribalistische Rhythmen und alte Instrumente mit modernem Groove Metal und hat sich damit Anerkennung bei den chilenischen Grammys sowie von respektierten Größen wie Mercyful Fate, Slipknot und Mastodon erarbeitet. Auf ihrem kommenden dritten Album kämpfen diese modernen Mapuche-Krieger jedoch darum, unser Gleichgewicht mit der Natur wiederherzustellen.

Montag veröffentlichten Mawiza mit Ti Inan Paw-Pawkan die dritte und letzte Vorab-Single aus ÜL. Obwohl der Song aus einem tiefen Schmerz heraus entstanden ist, spiegelt dieses ergreifende Klagelied die Widerstandsfähigkeit des angestammten Landes der Band wider, indem es den Kampf an der Seite der Mapuche-Stämme und Joe Duplantier von den Olympioniken und Grammy-Gewinnern Gojira aufnimmt.

„This song is a lament for indigenous people who are living in the city, far away from the land,“ sagen Mawiza. „But it’s also a wake up call. Underneath the city, even when crushed by concrete, nature is always fighting to come out.“

