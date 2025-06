Mawiza: veröffentlichen Unplugged-Version der überragenden Single „Mamüll Reke“

Die Band Mawiza hat sich mit ihren kraftvollen, tribalistischen Rhythmen und dem Einsatz indigener Instrumente im Bereich des modernen Metals einen Namen gemacht. Dies wurde nicht nur von den chilenischen Grammys anerkannt, sondern auch von respektierten Größen wie Mercyful Fate, Mastodon und Slipknot. Doch auch in ihrer puristischsten Form bleibt diese Band von modernen Kriegern eine Naturgewalt.

Montag haben Mawiza eine akustische Version ihrer neuesten Single aus dem kommenden dritten Album ÜL veröffentlicht. Obwohl Mamüll Reke auf das Wesentliche reduziert ist, verteidigt dieser Song nach wie vor mit Nachdruck ihr angestammtes Land.

Das Video zur akustischen Version von Mamüll Reke kann auf dem YouTube-Kanal von Season of Mist angesehen werden:

„Like other songs from ÜL, Mamüll Reke was written in a way that everything could be reduced to melody and kültxung, the Mapuche drum“, erklärt Awka, der Sänger und Gitarrist von Mawiza. „The melody and lyrics are strong enough to guide the song on their own.“

Mehr Information zur Band (inklusive der Tourtermine für 2025) und ihrem kommenden Album ÜL findet ihr hier:

Mawiza online:

https://www.facebook.com/mawizakvlt

https://www.instagram.com/mawizakvlt