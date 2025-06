Mawiza: veröffentlicht zweite Single „Mamüll Reke“ vom kommenden Album „ÜL“

Die aufstrebende Metal-Band Mawiza ist zwar noch relativ neu in der breiten Metal-Welt, doch die modernen Mapuche-Krieger stehen fest zu ihren indigenen Wurzeln. Ihr kommendes drittes Album, das erste seit dem Gewinn eines chilenischen Grammys, fordert dazu auf, unser Gleichgewicht mit der Natur wiederherzustellen. Während die neueste Single aus ÜL davor warnt, dass die Apokalypse schnell näher rückt, zeigt Mamüll Reke stolz die Beständigkeit von Mawiza, indem sie auf all das zurückgreifen, was sie von ihrem angestammten Land gelernt haben.

„This song is devoted to nature“, sagen Mawiza. „If necessary, we will die to defend our land.“

Das Video zu Mamüll Reke kann hier angesehen werden:

ÜL erscheint am 18. Juli über Season Of Mist.

ÜL – Trackliste:

1. Wingkawnoam

2. Pinhza Ñi Pewma

3. Ngulutu

4. Nawelkünuwnge

5. Mamüll Reke

6. Wenu Weychan

7. Lhan Antü

8. Kalli Lhayay

9. Ti Inan Paw-Pawkan (feat. Joe Duplantier, Gojira)

Gastgesang:

Fabiola Hidalgo (Liquen) auf Wingkawnoam, Pinhza Ñi pewma, Ngulutu und Mamüll Reke

Joe Duplantier (Gojira) auf Ti Inan Paw-Pawkan

Das Estudio del Sur in Chile hat als Aufnahmeort für das neueste Projekt gedient. Produziert wurde das Album von Pancho Arenas, der auch für den Sound und das Mixing verantwortlich ist. Das Mastering fand im West West Side Music Studio statt, unter der Leitung von Alan Douches. Das Cover-Artwork stammt von Kata Ulloa.

Mawiza veröffentlicht mit ÜL ein kraftvolles Album, das die Stimme des Landes verkörpert und den Ursprung von Gefühlen thematisiert. Der Titel bedeutet „Gesang“ in Mapuzugun und symbolisiert die Verbindung zu Emotionen. Es ist die Materialisierung eines Teils des Geistes, der für einige Sekunden eins mit dem Wind wird – einer Kraft, die wir hören, spüren und mit der wir kommunizieren können. ÜL ist der indigene Gesang von Mawiza und erhebt sich wie Rauch als Botschaft an den Himmel.

Wie ihre Mapuche-Vorfahren blicken Mawiza stets zurück. ÜL ruft die Energien wach, die im Land eingeschlafen sind, und nutzt die Kraft der großen Städte, um dem Lärm des Ungleichgewichts zu widerstehen. So wird das Album zu einem weiteren Element der Natur, einer Kraft, die sich selbst verteidigt und in ihrer eigenen Sprache spricht, um weiter zu kämpfen und diejenigen zu verurteilen, die weiterhin vergeblich ihre eigene Stärke unterdrücken. Mit ÜL präsentieren sich Mawiza der Welt mit einer dekolonialisierenden und stärkenden Mission. Das Album verkündet, dass die Natur Bewusstsein und Geist besitzt. Der Eröffnungssong Wingkawnoam betont die Bedeutung des indigenen Mapuche-Denkens, indem er Träume als präzise Wegweiser für den Lebensweg hervorhebt. Pinhza Ñi Pewma ist ein Traum, den die Sängerin Awka hatte, als Kolibris nicht zu sehen waren. Ihr Gesang war abwesend und die Chilco-Pflanze verschwand. In Awkas Traum kamen vier Kolibris, um sich am Blut seiner Fingerspitzen zu laben, als wäre es Nektar, der aus den Blumen des Chilco fließt. ÜL zollt der Natur und den Vorfahren von Mawiza Tribut. Ngulutu erinnert an alte Kämpfe zwischen den Mapuche und den Spaniern in Santiago, Chile. Mamüll Reke, Wenu Weychan, Lhan Antü und Kalli Lhayay sind durchdrungen von Rhythmen und Klängen, die an die hermetischsten Rituale des Mapuche-Volkes erinnern. Diese wurden von Schamanen genutzt, um Trance zu induzieren, Kranke zu heilen und mit den Geistern der Berge zu kommunizieren. Der abschließende Song Ti Inan Paw-pawkan enthält Gesänge von Mitgliedern der indigenen Gemeinschaft von Mawiza sowie von Joe Duplantier, dem Frontmann von Gojira. Hier, im Finale des Albums, beansprucht die Band ihren Platz als sowohl indigene als auch urbane Stimme. Der Song erkennt die Mission an, die Mawiza von den Mapuche-Behörden und dem Land selbst anvertraut wurde: das Bewusstsein für das Gleichgewicht auf der Erde auf eine stärkende Weise zu schärfen und zu einem größeren Bewusstsein für das Territorium der Mapuche aufzurufen. Andernfalls werden die Konsequenzen gravierend sein.

In diesem Sommer werden Mawiza zusammen mit den chilenischen Metal-Kollegen Ater durch Europa touren und dabei Mamüll Reke, Wingkawnoam und andere kämpferische Hymnen aus ÜL live präsentieren.

Mawiza – Beyond Somber 2025 European Tour

July 16 – Maribor, Slovenia @ Gustaf Pekarna

July 17 – Miskolc, Hungary @ Zugivo

July 18 – Deva, Romania @ John’s La Cetate

July 19 – Targu Jiu, Romania @ Piano

July 20 – Sibiu, Romania @ Rock & Bike

July 21 – Timisoara, Romania @ Nemesis

July 22 – Brasov, Romania @ La Templarie Pub

July 23 – Arad, Romania @ Club Flex

July 24 – Budapest, Hungary @ Riff

July 25 – Szeged, Hungary @ Varosi Club

July 26 – Pecs, Hungary @ Vararok

July 27 – Ostrava, Czech Republic @ Barrack

July 31 – Pinerolo, Italy @ Spazio Nino

August 1 – Barberaz, France @ Brin De Zinc

August 2 – Ostend, Belgium @ B52

Mawiza Besetzung:

Awka – Gesang & Rhythmusgitarre

Karü – Leadgitarre & Hintergrundgesang

Zewü – Bass und Hintergrundgesang

Txalkan – Schlagzeug & Percussion

