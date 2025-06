Slaughter To Prevail: sind im Januar & Februar 2026 in Berlin, Hamburg, Frankfurt, München und Leipzig

Mit ihrem aggressiven Deathcore-Sound, bedrohlich aussehenden Masken und dem Badass-Image ihres Sängers Alex Terrible gehören Slaughter To Prevail zur Speerspitze des modernen Extreme Metals. Gleichermaßen berühmt wie berüchtigt sorgt die Band längst weltweit für Furore und liefert mit Songs wie Demolisher, Baba Yaga und Bonebreaker von ihrem Album Kostolom (2019) wahre Hits des modernen Deathcore-Genres. Im Sommer 2025 veröffentlichen Slaughter To Prevail ihr langerwartetes, drittes Album Grizzly, das die Popularität der Band zweifelsfrei weiter hochskalieren wird. Auf ihrer The Grizzly Winter Tour 2026 kommen Slaughter To Prevail im Januar und Februar 2026 auf ihrer bis dato größten Headline-Tour nach Berlin, Hamburg, Frankfurt, München und Leipzig.

Slaughter To Prevail gründeten sich 2014 aus Aleksandr Shikolay aka Alex Terrible, der sich zuvor online eine große Fanbase ausbaute und britischen Gitarristen Jack Simmons (Acrania) mit drei weiteren Mitgliedern im russischen Jekaterinburg. 2015 erschien ihre Debüt-EP Chapters Of Misery, die 2016 bei Sumerian Records re-released wurde und mit Hell den ersten Erfolgstrack der Band beinhaltete. 2017 folgte das Debütalbum Misery Sermon, das Slaughter To Prevail mit Tracks wie 666, King und Chronic Slaughter innerhalb der Deathcore-Szene weiter wachsen ließ. Mit ihrem zweiten Album Kostolom erreichte die Band erstmalig die deutschen Albumcharts und landete auf Platz 30. Songs wie Demolisher, Baba Yaga, Bratva und Bonebreaker brachen die bisherigen Rekorde der Band, ließen sie international auch über ihre eigene Szene hinaus durchbrechen und zu einem Flaggschiff des modernen Deathcores werden.

2022 zog die Band aus politischen Gründen nach Orlando, Florida um, da sich Mitglieder der Band kritisch der russischen Regierung gegenüber sowie dem Überfall auf die Ukraine äußerten und die Band Konsequenzen fürchtete. Im selben Jahr erschien der Track 1984, als Protest auf den Krieg und die russische Regierung. Nach dem Livealbum Live in Moscow (2023) und der Single Viking veröffentlichten Slaughter To Prevail 2024 die Singles Conflict, Kid Of Darkness und Behelit. Anfang 2025 folgten die Singles Russian Grizzly In America und Song 3, auf dem die Band mit Babymetal kollaborierte. Am 18. Juli erscheint Grizzly als drittes Album der Band. Neben den bereits veröffentlichten Singles verspricht das Album mit dem Song ImDead feat. Ronnie Radke (Falling In Reverse) ein weiteres Highlight.

Live Nation presents:

Slaughter To Prevail – The Grizzly Winter Tour 2026

Sa. 24.01.2026 Berlin UFO im Velodrom

So. 25.01.2026 Hamburg Sporthalle

Mo. 02.02.2026 Frankfurt Jahrhunderthalle

Fr. 06.02.2026 München Zenith

Sa. 07.02.2026 Leipzig Haus Auensee