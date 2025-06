Ash Fault Jungle: entfachen neues Hardrock-Feuer mit der aktuellen Single „Take It Easy“

Die moderne Hardrock-Studioband Ash Fault Jungle sorgt mit ihrer brandneuen Single Take It Easy, die am 06.10.2025 erschienen ist, für frischen Wind in der Rockszene. Die Band, gegründet von Gitarrist und Produzent C. Stevans, steht für eine kraftvolle Wiederbelebung des klassischen amerikanischen Hair Metal – modern interpretiert, aber tief verwurzelt im Sound der 80er und 90er Jahre.

Ash Fault Jungle ist keine gewöhnliche Band: Als reine Studioproduktion konzipiert, verzichtet sie bewusst auf Tourneen und setzt stattdessen auf handwerklich stark produzierte Songs. Die Musik bewegt sich stilistisch zwischen Saigon Kick, Skid Row, Iron Maiden und Motley Crue, mit Einflüssen, die bis zu den Beatles und The Goo Goo Dolls reichen.

C. Stevans selbst, der seit 1980 Gitarre spielt, schöpft aus einem beeindruckenden Repertoire an Inspirationen – darunter Adrian Smith, Stevie Ray Vaughan, Billy Duffy und Steve Vai. Der erfahrene Musiker und Produzent war in der Vergangenheit mit diversen Bands unterwegs und teilte sich Bühnen mit Rocklegenden wie Eddie Money, Bad Company, Tesla, Vince Neil und Collective Soul.

Ash Fault Jungle steht für energiegeladenen Hardrock mit Herzblut – Eigenkompositionen und ausgewählte Coverversionen entstehen in Zusammenarbeit mit wechselnden Gastmusikern. Take It Easy ist der neueste Beweis dafür, dass echter Rock nie aus der Mode kommt.