Slaughter To Prevail: veröffentlichen neue Single „Song 3“ feat. Babymetal

Slaughter To Prevail und Babymetal haben eine neue Single veröffentlicht, die den Titel Song 3 trägt. Der Track wird auf dem kommenden Album Grizzly von Slaughter To Prevail sowie auf dem neuen Album Metal Forth von Babymetal erscheinen. Es handelt sich um einen der kraftvollsten Songs der japanischen Metal-Band bis dato, der die rohen, dröhnenden Vocals von Slaughter To Prevail mit den schwebenden, melodischen Refrains von Babymetal kombiniert. Das Ergebnis ist angespannt und theatralisch, jedoch eng kontrolliert – eine Balance, in der sich die Band schon lange meisterhaft zeigt.

Der Song wurde zwischen dem Großbritannien und Russland von Slaughter To Prevails Jack Simmons und Alex Terrible geschrieben, bevor er per Eillieferung über Kontinente hinweg an Babymetal gesendet wurde. Babymetal fügten ihre Vocals hinzu – die Texte, Flows und Verse sind alle um das Konzept von 3 zentriert – und entfesselten ihr charakteristisches Kawaii-Chaos. Matt Heafy von Trivium spielte das in den Song eingewobene Shamisen, was eine weitere unerwartete Ebene zum Wahnsinn hinzufügt.

Das begleitende Musikvideo zeigt eine junge Version von Slaughter To Prevails Alex Terrible, der gemobbt und ausgegrenzt wird, während er sich – geleitet von Babymetal selbst – in eine Kraft verwandelt, die in der Lage ist, sich seiner Vergangenheit zu stellen. Der Track folgt auf die Veröffentlichung von Babymetals From Me To U feat. Poppy und Slaughter To Prevails Russian Grizzly In America, die beide in weniger als einem Monat Millionen von Streams sammelten.

Seht euch hier das Video zu Song 3 an:

Grizzly wird auf CD, Kassette und Vinyl erhältlich sein. Dabei gibt es mehrere exklusive Varianten: Black + Bone Half/Half mit Splatter (Band), Violet + Clear Cloudy mit Splatter (Band), Green + Black + Brown mit Splatter (Band), Pink + Silver + Purple mit Glitter (Band), Red Zoetrope Picture Disc (Band), Bone mit Black + Burgandy Splatter (Retail), Black Cloudy mit Yellow Splatter (Indie Retail), Black + Bone Butterfly mit Splatter (Revolver), Black Ice + Red Triple Button (Sumerian), Picture Disc (Sumerian), Gold + Black Cornetto mit Splatter (AUS), Orange + Black mit White Splatter (Sumerian) und Green + Bone mit Red Splatter (Metal Hammer).

Grizzly – Tracklist:

1. Banditos

2. Russian Grizzly In America

3. Imdead (feat. Ronnie Radke)

4. Babayka

5. Viking

6. Koschei

7. Song 3 (feat. mit Babymetal)

8. Lift That Shit

9. Behelit

10. Rodina

11. Conflict

12. Kid Of Darkness

13. 1984

Slaughter To Prevail online:

https://www.slaughtertoprevail.com/

https://www.facebook.com/slaughtertoprevailrus

https://www.instagram.com/slaughtertoprevailofficial/