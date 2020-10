Kurz Und Knackig: Künstler lassen die musikalischen Hosen runter Vol. 26

Bei Kurz Und Knackig geht es einfach darum, dass Musiker innerhalb kürzester Zeit 30 Fragen zum Thema Musik im Allgemeinen beantworten. In kurzen Abständen werden immer wieder die unterschiedlichsten Künstler ihre musikalischen Hosen vor euch runterlassen.

Heute stand uns Steffi Stuber von Mission In Black Rede und Antwort.

Meine früheste Kindheitserinnerung, die etwas mit Musik zu tun hat, war:

– Karaoke singen im Kindi

An dieses Schätzchen aus der Musiksammlung meiner Eltern kann ich mich erinnern:

– Tina Turner Album von meiner Mum.

Mein Vater quälte mich oft mit der Musik von:

– Boney M

Diese Musikposter/Bandposter hingen in meinem Kinder- /Jugendzimmer:

– Cinema Bizarre, Panik, Christina Aguilera, Anastasia, Evanescence, Slipknot

Mein erstes selbst gekauftes Album war:

– Evanescence – The Open Door

Diesen Song aus meiner Kindheit mag ich auch heute noch hören:

– Christina Aguilera – Hurt

Mein erstes besuchtes Konzert war:

– Viele kleine Lokale und Bands, das erste große war Slipknot in Berlin.

Meine ersten eigenen Gehversuche an einem Instrument waren:

– Durch die Schule Blockflöte xD dann ging es weiter mit Mundharmonika, Klavier, Gitarre.

Mein absoluter Lieblingssong ist:

– Slipknot – The Heretic Anthem

Meine erste Berührung mit Rock/Metal war:

– Mit 13, als meine Mum AC/DC gehört hat.

Außer Rock/Metal mag ich noch:

– Eigentlich alles, außer Schlager & Ballermann-Zeugs – bin sehr breit gefächert.

Beim Autofahren höre ich:

– Alles was ballert \m/

Zu einem romantischen Abend gehört Musik von:

– Schammasch

Beim Sex mag ich die musikalische Untermalung von … überhaupt nicht:

– … schlechter oder kitschiger Musik …

Auf meiner Hochzeit läuft/lief:

– Natürlich Metal!

Auf meiner Beerdigung soll … laufen:

– Meine selbst geschriebene Musik.

Diese(r) Band/Künstler ist zum Abgewöhnen?

– Fällt mir jetzt nichts zu ein.

Meine Lieblingsband ist:

– Da gibt es keine Eine.

Die unterbewerteste Band aller Zeiten ist:

– Mission In Black …hihii! 😋

Dieses peinliche Album befindet sich in meiner Sammlung:

– Christina Aguilera – My Kind Of Christmas

Auf dieses Schätzchen in meiner Musiksammlung bin ich besonders stolz:

– Korn – Original Album Classics CD

Das Konzert dieser Band würde ich zuliebe meine(s/r) Partners/Partnerin besuchen:

– Ich geh mit meinem Schatz überall mit, aber hab nichts zu befürchten, da er auch einen ausgezeichneten Musikgeschmack hat.

Unter der Dusche singe ich gerne diesen Song:

– My Own-Remix

Mein bestes besuchtes Konzert war:

– Korn & Behemoth

Dies Konzert abseits von Rock/Metal habe ich besucht:

– Keine großen Konzerte, alles Underground R`n`B, Blues, …

Ein Konzert diese(r/s) Band/Künstlers brauche ich nicht noch einmal:

– Manowar!!

Stillstehen kann ich nicht bei einem Konzert von:

– Jinjer

Auf einem perfekten Mix-Tape dürfen diese drei Songs nicht fehlen:

– Korn – Blind

– Slipknot – Liberate

– Falling In Reverse – Drugs

Drei Alben, die ich mitnehme auf eine einsame Insel:

– Slipknot: 9.0 – Live

– KING 810 – Memoirs Of A Murderer

– Evanescence – Anywhere But Home: Live From Le Zénith, France 2004

Diesen Schlagersong gröle ich begeistert mit, wenn ich besoffen bin:

– Slaughter To Prevail – Demolisher

