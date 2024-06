Falling In Reverse: veröffentlichen neue Single „All My Life“ feat. Jelly Roll

Falling In Reverse haben heute das Video zu ihrer neuesten Ohrwurm-Hymne All My Life veröffentlicht, in dem der preisgekrönte Country-Megastar Jelly Roll einen Gastauftritt hat.

Der Song wird zweifellos der Wohlfühl-Hit des Sommers werden, dank der nahtlosen Verschmelzung von Falling In Reverse’s extrem eingängigem Hard Rock und Jelly Roll’s bodenständigem Charme und herzlichem Country-Drawl.

Die Zusammenarbeit von Ronnie Radke und Jelly Roll, die durch ihre gemeinsamen Wurzeln, ihre bescheidene Erziehung und ihren rebellischen Geist verbunden sind, erzählt eine Geschichte über die Widerstandsfähigkeit in den Höhen und Tiefen des Lebens. Südstaaten-Riffs, mitreißende Gitarrensoli und mitsingbare Refrains machen All My Life zu einem Crossover-Hit.

Der Song erscheint auf dem kommenden Album der Band (und dem ersten seit Coming Home von 2017) Popular Monster, das am 16. August über Epitaph Records veröffentlicht wird. Bestellt euch das Album, das von Radke und Tyler Smyth produziert wurde, jetzt vor.

All My Life folgt auf Ronald mit Tech N9ne und Alex Terrible, das in weniger als einem Monat über 50 Millionen Streams erreicht hat und drei Wochen in Folge auf Platz 1 der Billboard Hot Hard Rock Songs Charts stand.

Über Falling In Reverse + Popular Monster:

Falling In Reverse kehren nach sieben Jahren mit ihrem neuen Album Popular Monster zurück, das die postmodernen Rock-Vorreiter mit einem beeindruckenden Single-Arsenal ausgestattet haben. Das Album enthält nicht weniger als drei RIAA-zertifizierte Gold-Singles (Zombified, Voices In My Head, Watch The World Burn), den Doppel-Platin-Titeltrack sowie eine Neuinterpretation eines Nu-Metal-Klassikers. Zusätzlich präsentiert es sechs brandneue Hymnen, die eine kraftvolle Mischung aus wütendem Metal, Melodie und Hip-Hop bieten.

Popular Monster ist nicht nur ein trotziges Statement, sondern auch ein triumphaler Sieg für den Sänger, Songwriter, Bandleader und Provokateur Ronnie Radke, der Falling In Reverse in einer Gefängniszelle erfunden hat.

Radke durchdringt das fünfte Album von Falling In Reverse mit unwiderstehlichen Songs, die eine breite Palette von Generationen und Genres ansprechen. Gemeinsam mit seinem langjährigen Partner Tyler Smyth (I Prevail, Lights) produzierte er Popular Monster, das mit bekennender Angst, Selbstbewusstsein und geschickten Wortspielen gefüllt ist.

Als Teenager in Las Vegas gründete Ronnie eine Reihe von Pop-Punk-Bands, die schließlich zur Gründung von Escape The Fate führten. Der rasante Aufstieg der Metalcore-Band fiel jedoch mit Ronnies Abstieg in die Drogensucht zusammen. Als er zu einer zweijährigen Gefängnisstrafe verurteilt wurde, hatte sich die Band, die er mitbegründet hatte, bereits von ihm distanziert. Viele Fans, Kritiker und Brancheninsider dachten, dass dies das Ende seiner Geschichte sein würde.

Doch sie lagen falsch.

Das mit Gold ausgezeichnete Debütalbum von Falling In Reverse, The Drug In Me Is You (2011), erschien weniger als zwei Jahre nach Ronnies Entlassung aus dem Gefängnis. Ronnie Radkes breite Faszination für Metal, Punk und Hip-Hop spiegelte sich in dem ambitionierten Werk Fashionably Late (2013) wider, das beinahe im Alleingang den Rap-Rock wiederbelebte. Ihr Album Just Like You (2015) stieg in den Top 5 der US-Rockcharts ein und zeigte eine weitere facettenreiche Seite von Radkes künstlerischer Vision.

Mit Losing My Mind und Losing My Life überraschte Ronnie die Musikszene im Jahr 2018 erneut, indem er als einer der ersten Künstler seines Kalibers vom Albumformat auf eigenständige Singles umstieg. Drugs thematisierte die amerikanische Drogenmissbrauchsepidemie und verarbeitete dabei Ronnies eigenen Herzschmerz.

Das bahnbrechende Popular Monster wurde Ronnies erster Nummer-1-Hit im Radio und seine erste Platin-Single weniger als zwei Jahre nach der Veröffentlichung. Es war auch der erste Song, der die Spitze der Billboard-Hot-Rock-Song-Charts erreichte, die Airplay, Streaming und Downloads berücksichtigen. Popular Monster erhielt schließlich in den USA eine Doppel-Platin-Auszeichnung und in Australien sogar Dreifach-Platin. Sowohl Zombified als auch Voices In My Head erreichten hintereinander Platz 1. Voices In My Head wurde auch zum Nr. 1-Song des Jahres 2022 bei SiriusXM’s Octane gewählt. Das unkonventionelle und kraftvolle Watch The World Burn beherrschte 2023 das Rockradio und wurde überraschenderweise Ronnies erster Song, der es in die Billboard Hot 100 schaffte.

Wie die erstklassigen Produzenten und Regisseure, die Ronnie für die Umsetzung seiner Vision engagiert hat, umgibt er sich auch regelmäßig mit herausragenden Live-Performern. Im Laufe der Jahre hat dies zu unvergesslichen Auftritten mit verschiedenen Besetzungen geführt. Ronnie beherrscht die Bühne, sei es als Headliner auf großen Festivals wie der Warped Tour oder als Gastact auf renommierten Rockfestivals. Seine Präsenz auf großen Headliner-Tourneen ist ebenfalls bemerkenswert.

Popular Monster, das Album, markiert ein weiteres Kapitel in der Geschichte eines Künstlers, der es immer wieder schafft, Hindernisse zu überwinden, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Bühne.

„Radke ist einer der am meisten verehrten Rock-Frontmänner dieser Generation“, schrieb das angesehene Forbes Magazine in einem Profil 2020. „Und vielleicht sogar einer der letzten wahren Rockstars der Szene.“

Popular Monster Tracklist:

1. Prequel

2. Popular Monster

3. All My Life (Feat. Jelly Roll)

4. Ronald (Feat. Tech N9ne + Alex Terrible)

5. Voices In My Head

6. Bad Guy (Feat. Saraya)

7. Watch The World Burn

8. Trigger Warning

9. Zombified

10. No Fear

11. Last Resort – Reimagined

Falling In Reverse:

Instagram I Facebook I Website