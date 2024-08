Falling In Reverse: ab November auf EU-Tour

Nach der Veröffentlichung ihres gewaltigen neuen Albums Popular Monster via Epitaph Records, kündigen Falling In Reverse ihre EU-Tour für November an. Mit dabei sind Hollywood Undead und auch ihre Labelkollegen von Sleep Theory werden in ausgewählten Städten dabei sein.

Hier die für uns relevanten Dates:

16.11. Würzburg, Posthalle Würzburg

17.11. CH, Zürich, X-tra

19.11. München, Zenith

20.11. Berlin, Columbiahalle

26.11. AT, Vienna, Gasometer

29.11. Offenbach, Stadthalle Offenbach*

02.12. Köln, Palladium*

*ohne Sleep Theory

Der Presale startet am Mittwoch, dem 21.08. um 11:00 Uhr. Eintragen kann man sich über http://fallinginreverse.com/join um einen Presale-Code zu erhalten. Der allgemeine Vorverkauf startet dann am Freitag, 23.08. um 11:00 Uhr.

Das Album, das von Radke und Tyler Smyth produziert wurde, ist das erste Album der Band seit Coming Home von 2017.

