Jinjer: veröffentlichen mitreißendes Live-Video „Home Back“

Kurz vor Veröffentlichung ihrer ersten offiziellen Live-DVD/BluRay Live In Los Angeles am Freitag, via Napalm Records, haben sie die dritte Single der Live-Version von Home Back zusammen mit einem packenden Video veröffentlicht. Home Back, ein Song mit tiefer Bedeutung für die ukrainische Band, erschien erstmals auf Jinjers Album Macro (2019). Live In Los Angeles, wurde am 22.12.2022 im The Wiltern in Los Angeles, CA, USA gefilmt und steht als ein Zeichen für das Ende der Pandemie sowie darüber hinaus für 15 Jahre Bandgeschichte! Live In Los Angeles bringt die packende Bühnenshow und mitreißende Energie von Jinjer direkt in die heimischen vier Wände. Durch unerbittliche harte Arbeit, herausragendes Talent und pausenloses Touren gilt die Band zu Recht als einer der besten Live-Acts überhaupt, was sie vor einem weltweiten Millionenpublikum während zahlreicher ausverkaufter Headline-Tourneen und auf Festivals wie Hellfest, Rock Am Ring, Graspop Metal Meeting, Download Festival und Rocklahoma USA bewiesen haben.

Die Idee zu Live In Los Angeles kam relativ spontan. Jinjer wollten die Aufnahmen bewusst so roh und natürlich wie möglich halten, um die Leidenschaft und Energie einer ihrer Live-Shows so authentisch wie möglich widerzuspiegeln. Fan-Favoriten wie Sit Stay Roll Over, Pisces oder Call Me A Symbol strotzen nur so voller Energie. Das Album enthält insgesamt 16 Songs und wird in verschiedenen, zum Teil streng limitierten, Formaten erhältlich sein. Als zusätzliches Extra enthält das Deluxe-Digipak neben einer DVD noch zwei weitere Songs (Wallflower & Disclosure!), welche 2023 während einer Show in Paris aufgenommen wurden.

