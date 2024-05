Wage War: haben neue Single „Tombstone“ mit Visulizer-Video veröffentlicht

Wage War – Briton Bond [Leadgesang], Cody Quistad [Rhythmusgitarre, Clean Vocals], Seth Blake [Leadgitarre], Chris Gaylord [Bass] und Stephen Kluesener [Schlagzeug] – sind auf dem Weg nach ganz oben. Letzten Monat hat die Band aus Florida ihr fünftes Album Stigma angekündigt, das am 21. Juni digital über Fearless Records erscheint, während die physische Version am 6. September in die Läden kommt.

Nun hat die Band Tombstone veröffentlicht:

„Metal riffs meet country western tropes in our new track Tombstone„, erklärt die Band. „A final showdown with an enemy. One fight. Two dogs unleashed.“

Mit Tombstone entfesseln Wage War eine gewaltige Hymne, die von Anfang bis Ende schwere Geschütze auffährt.

