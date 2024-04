Wage War: kündigen neues Album „Stigma“ an, veröffentlichen Single und Musikvideo zu „Nail5“

Das Quintett aus Florida hat seine Ära der Weltherrschaft begonnen. Wage War haben ihr fünftes Album Stigma angekündigt. Es erscheint am 21. Juni digital über Fearless Records, während die physische Version am 6. September in den Läden stehen wird. Vergangenen Monat hat die Band bereits ein neues Video zur Single Magnetic veröffentlicht. Jetzt folgt das Video zu Nail5. Seht es euch hier an:

Der Song kommt mit subtilen Synthesizern, unerwarteten Gesangseinlagen, Industrial-inspirierten Riffs und einer unüberhörbaren Härte daher. Nail5 ist auf einem Groove aufgebaut, der dich zum Headbangen bringen wird. Wage War experimentieren weiter mit ihrem Sound, alte Fans wie auch neue Hörer werden auf ihre Kosten kommen, wenn die Band hier spannende, unvorhersehbare klangliche Wendungen nimmt.

„Nail5 is a tribute to our fifth album and continuing to push the envelope in every way, and in this instance, the heavy side“, so die Band. „We took the elements that we loved from our past discography and turned it all the way up. The message: You’re either in or you’re in the way.“

Stigma Tracklist:

1. The Show’s About To Start

2. Self Sacrifice

3. Magnetic

4. Nail5

5. Blur

6. Tombstone

7. Happy Hunting

8. Hellbent

9. In My Blood

10. Is This How It Ends?

Über Wage War:

Wage War bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit vorwärts und treiben nicht nur ihren eigenen Sound voran, sondern dringen mit ihrer Musik diesmal auch in neue Bereiche vor. Das Quintett aus Florida ist dafür bekannt, metallisch-stampfende Sounds mit sanfteren Melodien zu kombinieren. Ein fast zehnjähriger Prozess hat Wage War an diesen Punkt gebracht. Sie haben eine Reihe von Alben herausgebracht, die ihre Fans lieben, darunter Blueprints [2015], Deadweight [2017], Pressure [2019] und Manic [2021]. Neben Kritiken von Spin, Modern Drummer, American Songwriter, Revolver, Guitar World und vielen mehr, lobte Kerrang! das letztgenannte Album als „ihr bisher größtes Album“ und Dork schwärmte: „Es ist eine Umarmung für Metalheads, Popheads und einfach Fans von guten Songs. Mehr als einmal steckt ein Ohrwurm seinen Kopf aus dem Dreck.“ Auch die Zahlen stimmen: Hunderte von Millionen von Streams, angekurbelt durch Songs wie Stitch, Low, Manic und Circle The Drain.

Auf ihrem fünften Album Stigma [Fearless Records] haben sie diesen unverkennbaren Stil mit einer industriellen Note und elektronischem Glanz versehen und sich damit musikalisch direkt in die Zukunft katapultiert, so wie in den Songs Magnetic und Nail5.

Line Up:

Briton Bond – Lead Vocals

Cody Quistad – Rhythm Guitar, Clean Vocals

Seth Blake – Lead Guitar

Chris Gaylord – Bass

Stephen Kluesener – Drums

Wage War online:

