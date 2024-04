Illdisposed: kündigen neues Album an & präsentieren erste Single „Spitting Your Pain“

Die dänischen Death Metal Schwergewichte von Illdisposed haben für den 28. Juni ihr brandneues Album, In Chambers Of Sonic Disgust, über Massacre Records angekündigt!

Es ist ihr erstes neues Album seit 2019. Zweifelsohne ungewöhnlich, dass zwischen den Alben der Band eine solche Lücke entstanden ist, aber diverse Ereignisse haben dazu beigetragen. Zuerst hatte die COVID-19-Pandemie erhebliche Auswirkungen auf die Musikindustrie und zwang die Band, sich für eine Weile auf andere Dinge zu konzentrieren. Dann wurde beim Gitarristen Rasmus Henriksen ein Hirntumor diagnostiziert. Rasmus hat die Band inzwischen verlassen, um sich zu 100% auf die Behandlung zu konzentrieren. In seine Fußstapfen ist Illdisposeds ehemaliger Gitarrist Ken Holst getreten. Nun melden sich Illdisposed also endlich zurück, um der Welt zu zeigen, wie diese von Krisen und Anstrengungen gezeichneten Jahre in Musik umgewandelt wurden. In Chambers Of Sonic Disgust ist voller Wut und Frustration und das ehrgeizigste und kreativste Illdisposed-Album aller Zeiten!

Eine erste Single, der Album Opener Spitting Your Pain, ist ab sofort bei allen digitalen Streaminganbietern hier verfügbar: https://illdisposed.bfan.link/spittingyourpain

In Chambers Of Sonic Disgust, feat. Gast-Performances von Sandie The Lilith (Defacing God), wurde von Tue Madsen im Antfarm Studio gemixt und gemastert. Das Album Artwork wurde von Timon Kokott / Art-Work designt. Erhältlich als CD Digipak, Ltd. Vinyl LP und Digital Formaten, sind Album Vorbestellungen ab sofort hier möglich: https://lnk.to/sonicdisgust

In Chambers Of Sonic Disgust Tracklist:

1. Spitting Your Pain

2. I Walk Among The Living

3. Lay Low

4. The Ill-Disposed

5. Flying Free

6. Start Living Again

7. For Us

8. I Suffer

9. And Of My Hate

10. All Electric

11. Pain Suffer Me

Illdisposed live:

20.-22.06.2024 DE Protzen – Protzen Open Air

12.-13.07.2024 DE Königsee – M.U.R. Open Air

19.-20.07.2024 DE Bertingen – R.U.D.E. (Rock unter den Eichen)

20.07.2024 DE Seedorf – Open Air Seedorf

16.08.2024 DK Morud – Mejerhell

12.09.2024 DK Aarhus – Train (*)

15.09.2024 DE Leipzig – Hellraiser (*)

17.09.2024 CZ Praha – Rock Club (*)

18.09.2024 AT Wien – Viper Room (*)

19.09.2024 DE München – Backstage (*)

20.09.2024 DE Weinheim – Cafe Central (*)

22.09.2024 BE Kortrijk – De Verlichte Geest (*)

25.09.2024 NL Hoofddorp – Podium Duycker (*)

27.09.2024 DE Hamburg – Logo (*)

28.09.2024 DK Fredericia – Tøjhuset (*)

04.10.2024 DK Vordingborg – Stars

05.10.2024 DK København – Amager Bio

18.10.2024 DK Silkeborg – Kedelhuset

11.-13.10.2024 NL Hardenberg – Harnbarg Metalfest

25.-26.10.2024 DK Odense – Odense Metal Fest

(*) In Chambers Of Europe 2024 Tour w/ Defacing God & Supports

Illdisposed sind:

Bo Summer – Vocals

Jakob Batten – Gitarre

Ken Holst – Gitarre

Onkel K. Jensen – Bass

Rasmus Schmidt – Drums

Illdisposed online:

https://www.illdisposed.dk

https://www.facebook.com/illdisposed1

https://www.instagram.com/illdisposed_official