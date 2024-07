Vomit Forth: kündigen neues Album an

Die im Nordosten des Landes beheimateten Agenten des Terrors Vomit Forth haben es sich zum Ziel gesetzt, den brutalsten Death Metal zu kreieren, den die Welt je erlebt hat. Die Band hat gerade ihr neues Album Terrified Of God angekündigt, das am 11. Oktober erscheinen soll. Um das zu feiern, hat die Band eine neue Single veröffentlicht: Rotting Wool.

Seht euch das Musikvideo zu Rotting Wool hier an:

Streamt die neue Single hier: https://VomitForth.lnk.to/TerrifiedOfGodNe

Im tiefen Winter des Jahres 2024 zog sich die Band in eine Hütte im Wald zurück, zusammen mit Randy Lebouf (The Acacia Strain, Jesus Piece), der das Album aufgenommen, gemischt, gemastert und produziert hat. Vomit Forth hatten sich zum Ziel gesetzt, „die verstörendste, brutalste und furchteinflößendste Death-Metal-Platte aller Zeiten“ zu machen, und mit den zwölf Tracks des Albums haben sie dieses Ziel übertroffen.

Über die Themen des Albums sagt Sänger Kane: “The biggest thing I want to get across with this record and that humanity doesn’t know everything. We are flawed, and in a lot of ways disgusting. We act like we aren’t afraid of what happens after we die. I know most people like to think nothing happens and we just conduct heat. That there’s no consequence other than how we effect other people during our time here, but I know there’s a hint of fear in the back of everyone’s mind. Everyone feels it. Not a single person on this earth lives without being Terrified Of God at one point or another in their life.

Die Trackliste von Terrified Of God findet ihr im Time For Metal Release-Kalender (Vollansicht hier):

Terrified Of God jetzt hier vorbestellen!