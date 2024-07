Tuska Festival 2024 vom 28.06. bis 30.06.2024 in Suvilahti, Helsinki, Finnland (Tag 1)

Festivalname: Tuska Open Air Metal Festival 2024



Bands: Alestorm, Amorphis, Angus McSix, Ankor, Annisokay, Assemble The Chariots, Beyond The Black, Bloodred Hourglass, Bring Me The Horizon, Brothers Of Metal, Bury Tomorrow, Devourment, Dimmu Borghir, Dome Runner, Eivør, Elvenking, Fixation, Ghøstkid, Health, I Am The Night, I Am Your God, Infected Rain, Kaunis Kuolematon, Kerry King, Krypta, Last Society, Lord Of The Lost, Luna Kills, Make Them Suffer, Malformed, Nightstop, Opeth, Parkway Drive, Pendulum, Prestige, Putro In Black, Riverside, Rytmihäiriö, Sadistic Drive, Shereign, Sick Urge, Solence, Sonata Arctica, St. Aurora, Stam1na, Stratovarius, Suburban Tribe, Suotana, Swansong, Tarot, The Abbey, Turmion Kätilöt, Vola, Warmen, Zeal & Ardor

Ort: Suvilahti, Helsinki, Finnland



Datum: 28.06.2024 – 30.06.2024

Kosten: Tagesticket 139,00 €

Zwei-Tages-Ticket 189,00€

Festivalticket ab 239,00€

Festival-VIP-Ticket ab 359,00€

Besucher: ca. 60.000 über 3 Tage, Rekord von 23.000 am Samstag, dem 29.06.2024

Veranstalter: https://tuska.fi/en/about-us/about-us-2/

Link: https://tuska.fi/en/

Wir sind einen Tag vor dem offiziellen Beginn des Festivals nach Helsinki gekommen, um uns mit der Umgebung vertraut zu machen. Das Erste, was uns auffällt, ist, dass man das Festivalgelände durch ein Einkaufszentrum in der Nähe erreichen kann. Dieser Ort dient das ganze Wochenende über als Zwischenstopp für Menschen, die in einem Restaurant essen oder ordentliche Toiletten benutzen wollen, da auf dem Gelände nur mobile Toiletten zur Verfügung stehen. Am Morgen des offiziellen ersten Festivaltages beginnen wir, unsere Ausrüstung und Verpflegung für den Tag vorzubereiten. Die Vorfreude auf das Festival ist in der gesamten Stadt spürbar, sobald man die Straßen von Helsinki betritt, da sie zum Treffpunkt für Metalheads aus dem ganzen Land und internationalen Besuchern wird. Lustigerweise sehen wir viele Leute, die deutsche Fußballtrikots tragen.

Wir sind etwas früher dran und betreten das Gelände vor der offiziellen Toröffnung, um uns mit der Umgebung vertraut zu machen. Alles scheint bereit und unglaublich ruhig zu sein, abgesehen von den Deutschen von Annisokay, die im Hintergrund auf der zweiten Open-Air-Bühne einen Soundcheck machen. Als wir ausgerüstet sind, machen wir uns auf den Weg zur Hauptbühne, auf der die anderen Deutschen, diesmal von Lord Of The Lost, das Festival eröffnen werden.

Die Deutschen von Lord Of The Lost eröffnen den ersten Tag des Festivals mit einem energiegeladenen Auftritt und dem passenden Song The Curtain Falls. Die Menge empfängt sie lautstark und ein paar Minuten nach Beginn des Konzerts erzählt Frontmann Chris Harms dem Publikum von ihrer letzten Studioarbeit und erwähnt, dass sie gerade ihr kommendes Album fertiggestellt haben, auf das sich ihre Fans sicherlich freuen können. Die Band setzt das Konzert mit Hits wie Lorelei und Drag Me To Hell fort, Arbeiten, die vor ihrem Eurovision-Auftritt 2023 veröffentlicht wurden und einen etwas anderen Stil haben. Leider scheint der Sound auf der Hauptbühne nicht optimal zu sein, wahrscheinlich aufgrund der Lage des Festivals in einem offenen, alten Industriekomplex, wo der Wind stark zu spüren ist, wenn er präsent ist. Blood And Glitter folgt in der Setlist, ein Song, auf den die Menge energisch reagiert. Dieser Song brachte der Band den Einzug in den renommierten Eurovision Song Contest im letzten Jahr und machte sie weltweit noch populärer. Neben diesem Song kündigt die Band auch eine Coverversion ihres finnischen Konkurrenten Käärijä und dessen Song Cha Cha Cha an. Chris Harms erzählt ausführlich von der Herausforderung, den Song auf Finnisch zu lernen und aufzuführen, aber mithilfe der Menge sollte es diesmal gut funktionieren.

Genau als Cha Cha Cha beginnt, machen wir uns auf den Weg zur zweiten Open-Air-Bühne, um rechtzeitig die andere deutsche Band des Tages, Annisokay, zu sehen. Die Bühne ist bereits voll mit Zuschauern, die ungeduldig auf den Auftritt der Band warten. Die ersten Reihen scheinen von der jüngeren Zielgruppe des Festivals gefüllt zu sein, die lautstark für die Band jubeln. Annisokay bieten eine Mischung aus Metalcore mit zugänglicheren Elementen wie den eingängigen Refrains von Gitarrist und Sänger Christoph Wieczorek, die einen Ohrwurm-Faktor haben und die einprägsamsten Elemente ihrer Songs sind. Es ist jedoch wichtig zu erwähnen, wie gut der härtere Rahmen ihrer Kompositionen reibungslos funktioniert, besonders in einer Live-Umgebung, dank der makellosen und energetischen Ausführung der Band. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Leute in Bewegung zu bringen, ob ihre Musik nun ihr Ding ist oder nicht.

Als Nächstes auf der Hauptbühne betreten die Schotten von Alestorm die Bühne mit einer riesigen aufblasbaren Gummiente, die für einen wirklich großartigen Anblick sorgt. Für diese spezielle Band geht die Menge völlig steil. Ich denke, das war das Signal, auf das die Leute gewartet haben, um ernsthaft mit dem Feiern zu beginnen, signalisiert durch Alestorms Piraten-Metal mit schweren Hooks und Gitarrenarbeit, gepaart mit Party-Refrains, die die Menge mitsingen lassen. Unsere dritte deutsche Begegnung des Tages ist Patty Gurdy, ein weiteres Eurovision-Osterei in einem ansonsten Eurovision-liebenden Land. Patty trat Anfang 2023 gegen Lord Of The Lost an, um Deutschland beim renommierten Wettbewerb zu vertreten, verlor jedoch gegen die Band. Alestorm nahmen jedoch ihre Talente zur Kenntnis und luden sie ein, auf ihrer neuesten EP mitzuarbeiten, und sie begleitet sie auf ihrer aktuellen Tour.

Eine der Bands, auf die wir uns am meisten gefreut haben, sie zum ersten Mal live zu sehen, ist die finnische Band Bloodred Hourglass. Die Band hat im Laufe ihrer Karriere einige stilistische Veränderungen durchgemacht. Heutzutage ist sie aber vor allem für ihre makellose Gitarrenarbeit bekannt, die melodisch in der Natur, aber rhythmisch elegant akzentuiert ist und an frühere Werke von Bands wie In Flames erinnert. Aber auch ihre Entwicklung zu einer moderneren Melodic-Death-Metal-Richtung. Genau wie ihre Vorgänger schaffen es Bloodred Hourglass, der Menge eine energetisierende Art von Melancholie zu vermitteln, die leidenschaftlich umgesetzt wird und von der Menge einheitlich bejubelt und beklatscht wird.

Zurück auf der Hauptbühne ist ein lang erwarteter Headliner an der Reihe. Kerry King legt einen kraftvollen Start mit dem Song Where I Reign hin, dem zweiten Track seines dieses Jahr erschienenen und von der Kritik hochgelobten Debütalbums als Solokünstler From Hell I Rise. Natürlich ist die Musik mit dem charakteristischen Sound des Hauptgitarristen und Komponisten King gefüllt, der unweigerlich an Slayer erinnert. Diese Veröffentlichung war definitiv eine Überraschung in den Heavy-Music-Sphären und hat die Anhänger neugierig auf die Live-Darbietung gemacht. Die Menge in Helsinki scheint anfangs etwas ruhig zu sein und hört aufmerksam zu. Es dauert jedoch nicht lange, bis sich der erste Circle Pit bildete und die Menge die Musiker anfeuert. Sänger Mark Osegueda (Death Angel) hatte eine starke, aber positive Ausstrahlung, als er mit der Menge kommuniziert und sie auffordert, alles zu geben und ihre Energie miteinander zu teilen. Nach 45 Minuten Show scheint die Band sich zu beruhigen, um ein Intro zu beginnen, das ehrlich gesagt zu lange dauert, bis die Zuschauer die Töne der Komposition erkennen und den größten Circle Pit des ersten Tages vom Tuska 2024 bilden. Dies wird mit nichts weniger als dem Klassiker Reigning Blood belohnt, der die Menge in einen „Circle of Death“ (buchstäblich) versetzt, als diese in die Mitte des Pits rennt, sobald die anderen Instrumente die legendäre Eröffnungsgitarrenmelodie begleiten.

Schließlich ist es Zeit für uns, die Zeltbühne zu erkunden. Zeal & Ardor werden von einem gut zu 2/3 gefüllten Zelt erwartet, das sich im Laufe des Konzerts weiter füllt. Die Vorfreude der Menge ist zu hören, indem sie die Bühne der Band erwartungsvoll bejubelt. Zeal & Ador beginnen ihr Set mit Wake Of A Nation, einem Song, der kürzer als drei Minuten und im Tempo etwas langsamer als die meisten ihrer Kompositionen ist. Als Nächstes kommt der Superhit Götterdämmerung, zu dem die Menge sich unvermeidlich zu bewegen beginnt. Und das ist etwas, was bei der finnischen Menge erwähnenswert ist, da diese sich nicht unbedingt so viel bewegt wie andere Menschenmengen in Europa, zum Beispiel die in Deutschland. Was jedoch mühelos passiert, ist, dass die Zuschauer wichtige Teile der Songs mit verlängertem Klatschen betonen, ohne dass die Band sie jemals animieren muss. Die Kraft der Live-Auftritte dieser Band ist einzigartig. Live-Auftritte von Songs wie Ship On Fire oder Death To The Holy sind ein Beweis für diese Aussage, und ich bin sicher, unsere Leser, die mit der Musik von Zeal & Ardor sympathisieren, können dies bestätigen. Die Band hat ein neues Album in der Pipeline, das am 23. August dieses Jahres erscheinen soll, und sie haben bereits drei Singles veröffentlicht, eine davon bei Tuska 2024, nämlich To My Ilk.

Der Tag neigt sich dem Ende zu und die Band, die an diesem Abend die Hauptbühne als Headliner abschließt, sind Pendulum aus Australien. Die Drum-and-Bass-Band ist stilistisch etwas anders einzuordnen als die meisten Bands, die am ersten Tag des Festivals auftraten. Wir sind skeptisch, wie das funktionieren wird. Wir kannten das Quartett kaum, bevor das Line-Up veröffentlicht wurde. Wir tauchten aber in ihr Material ein und verstanden den Reiz. Ein Fan zu werden, könnte jedoch eine ganz andere Aufgabe sein. Das Hauptfestivalgelände ist zu diesem Zeitpunkt ziemlich voll, was es etwas schwierig macht, sich von der Zeltbühne bis zum Fotograben der Hauptbühne durchzukämpfen. Die Menge jubelt erwartungsvoll und die Band macht einen spektakulären Einstieg mit einem tödlichen Bass-Sound, welcher für sich allein dein Gehirn so erschüttert, dass es schwierig wird, sich beim Fotografieren auf Objekte zu konzentrieren. Die Menge ist zu diesem Zeitpunkt so aktiv, wie wir es den ganzen Tag noch nicht gesehen haben. Und das aus gutem Grund. Songs wie Crush sind der Auslöser. Eklektische Kompositionen wie diese, mit Elementen aus eingängigen melancholischen Melodien, gepaart mit einer fesselnden Rhythmusgitarre und den sehr wichtigen Drum-and-Bass-Elementen sind genau die Faktoren, die das Phänomen Pendulum ausmachen. Sänger Robert Swire-Thompson macht einen Shout-out an den verstorbenen Alexi Laiho von der legendären Band Children Of Bodom, was die Menge in einen Jubelrausch versetzt. Die Band spielt ihre bekanntesten Superhits wie Voodoo People, Halo und Witchcraft und weitere. Jeder einzelne Track wird gleichermaßen gefeiert und von der Menge in Helsinki getanzt, was einen perfekten Abschluss des ersten Tages des Tuska Festivals 2024 darstellt.