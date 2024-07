Sadus: präsentieren neues Video zu „The Devil In Me“ vor Beginn ihrer europäischen Festival-Termine

Im Vorfeld ihrer bevorstehenden Rückkehr nach Europa haben die East Bay Thrash Metal-Legenden Sadus ein neues Lyric-Video zu The Devil In Me von ihrem aktuellen Album The Shadow Inside veröffentlicht, das über Nuclear Blast Records erhältlich ist. Die Band wird am 27. Juli eine Aufwärmshow in Petaluma, Kalifornien spielen, bevor sie über den Atlantik zu europäischen Festivals aufbrechen.

Seht euch das Video zu The Devil In Me hier an:

Sadus Tourdaten

July 27 – Petaluma, CA – Phoenix Theater

Aug 8 – Nottertal-Heilinger Heights, DE – Party San Open Air Festival

Aug 9 – Kortrijk, BE – Alcatraz Metal Festival

Aug 10 – Josefov, CZ – Brutal Assault Festival

Aug 11 – Derbyshire, UK – Bloodstock Open Air Festival

Sadus touren derzeit als Support für The Shadow Inside, das im November 2023 bei Nuclear Blast Records veröffentlicht wurde. Das sechste Album der Band wurde mit Juan Urteaga (Exodus, Testament, Machine Head) in den Trident Studios aufgenommen und mit einem bedrohlichen Artwork des Künstlers Travis Smith (Fleshgod Apocalypse, Opeth) versehen. Ihr erstes Album seit 17 Jahren ist ein zeitgenössischer Thrash-Klassiker mit kolossalen, groovigen Riffs im halsbrecherischen Rhythmus und atemberaubenden Soli, wie man sie in Tracks wie Scorched And Burnt, It’s The Sickness und Ride The Knife hören kann, die das Vermächtnis der Band als eine der bedeutendsten Thrash-Metal-Bands weiter zementieren.

The Shadow Inside streamen/kaufen: https://bfan.link/tsisadus.ema

Mehr Info zu Sadus und ihrem aktuellen Album The Shadow Inside findet ihr hier:

Sadus online:

https://www.facebook.com/sadusguy

https://www.instagram.com/sadus_official