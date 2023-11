Sadus: veröffentlichen ihr erstes Album seit 17 Jahren – „The Shadow Inside“

Nach fast zwei Jahrzehnten hat das Warten ein Ende! Die Thrash Metal-Legenden Sadus sind mit ihrem mit Spannung erwarteten neuen Album The Shadow Inside zurück, das letzten Freitag bei Nuclear Blast Records erschienen ist. Seit der Veröffentlichung ihres letzten Albums Out For Blood (2006) sind 17 lange Jahre vergangen, und die Band klingt noch genauso vital wie an dem Tag, an dem sie vor fast 40 Jahren das Publikum zum Kochen brachte!

Aufgenommen mit Juan Urteaga (Exodus, Testament, Machine Head) in den Trident Studios, ist The Shadow Inside eine gnadenlose Meisterklasse des Thrash, die mit Tracks wie Scorched And Burnt, It’s The Sickness und Ride The Knife das Metal-Erbe der Band weiter festigt.

Vergangenen Freitag lenkten Sadus die Aufmerksamkeit auf einen weiteren herausragenden Track, Anarchy, der von einem brutalen Video begleitet wird.

Seht euch das Musikvideo zu Anarchy hier an:

Sänger und Gitarrist Darren Travis sagt zu dem Song:

„In einer Welt der Verwirrung werden sich die Menschen zu Anarchy erheben – es gibt kein Zurück mehr!“

The Shadow Inside streamen/kaufen: https://bfan.link/tsisadus.ema

Mit dem bedrohlichen Artwork des Künstlers Travis Smith (Fleshgod Apocalypse, Opeth) ist The Shadow Inside ein zeitgenössischer Thrash-Klassiker mit kolossalen, groovigen Riffs in halsbrecherischem Tempo und atemberaubenden Soli. Es ist das Album, auf das die Fans verzweifelt gewartet haben und eines der wichtigsten Metal-Alben des Jahres.

Darren Travis kommentierte die bevorstehende Veröffentlichung des Albums wie folgt:

„Ich freue mich riesig darauf, dieses Album auf die Welt loszulassen. Mit der Hilfe des gesamten Nuclear Blast-Teams werden wir die mit Spannung erwartete Veröffentlichung von The Shadow Inside ermöglichen!“

„Danke für euer Interesse an unserer kleinen Band in all diesen Jahren. Ich hoffe, ihr werdet die gleiche Begeisterung empfinden wie wir! Die Liebe zum Metal ist der einzige Grund für Sadus!! Danke an alle für den ungebrochenen Support!!!! Fucking Sadus!!“

The Shadow Inside – Tracklisting:

1. First Blood

2. Scorched And Burnt

3. It’s The Sickness

4. Ride The Knife

5. Anarchy

6. The Devil In Me

7. Pain

8. No Peace

9. New Beginnings

10. The Shadow Inside

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Über Sadus:

Sechzehn lange Jahre ist es her, dass der monströse Sound von Sadus der Welt das letzte Mal ein neues Album beschert hat, aber jetzt ist es endlich soweit. Diesen November präsentiert Nuclear Blast Records stolz die triumphale Rückkehr der unbesiegbaren Sadus mit ihrem sechsten Studioalbum The Shadow Inside.

Das von Travis Smith gestaltete Albumcover zeigt einen alles verzehrenden Dämon des Kosmos, der eine gequälte Seele umschließt und die Vision und Dualität der Songs auf diesem Album perfekt widerspiegelt. Gründer und Schlagzeuger Jon Allen freut sich auf die erneute Zusammenarbeit mit Travis und erinnert sich an die gemeinsame Arbeit an Elements of Anger. Er weist darauf hin, dass mehrere Tracks auf dem neuen Album, wie The Devil In Me und The Shadow Inside, um die Idee eines inneren Dasein kreisen, die uns ständig antreibt. Manchmal findet man sich am Rande der Vernunft wieder und führt seine Handlungen auf den inneren Schatten zurück, eine äußere Kraft, die man für seine Entscheidungen verantwortlich macht. Obwohl es sich nicht um ein Konzeptalbum handelt, handelt jeder Song von Lebensentscheidungen und davon, wie wichtig es ist, die Verantwortung für seine Handlungen zu übernehmen, um das Beste, was das Leben zu bieten hat, freizusetzen. Der Track The Shadow Inside ist schwerer und langsamer, mit einem Hauch von klassischem, herzzerreißendem Grind und bildet einen passenden Höhepunkt des Albums.

Eine gewaltige Dunkelheit durchströmt Tracks wie Anarchy. Offensichtlich beeinflusst von den turbulenten Post-Covid-Zeiten mit Massenhysterie, Plünderungen und allgemeinem Kontrollverlust, spiegelt die Melodie diese chaotische Umgebung wider. Allen beschreibt den Track als „geradliniger und direkter, der den Hörer direkt in den Bauch trifft. „Trotz der Intensität gelingt es Sadus, ihre charakteristische Death/Thrash-Mischung beizubehalten und ihren Old-School-Wurzeln treu zu bleiben. Die Aggression bleibt spürbar und lässt ihre Musik mit roher, kompromissloser Kraft für sich selbst sprechen.

Scorched And Burnt folgt diesem Beispiel, wobei der stetige Beat und die chaotischen Vocals nahtlos in die rasante Gitarrenarbeit übergehen. Der Track geht allmählich in eine leidenschaftliche Melodie über und entfacht eine feurige Explosion, wenn sich der Song seinem Ende nähert. Scorched and Burnt ist zwar von den wortwörtlichen Waldbränden in Kalifornien inspiriert, beschäftigt sich aber vor allem mit dem Gefühl, dass es jemand oder etwas ständig auf einen abgesehen hat. Doch am Ende ruft der Song zur Einigkeit auf, da er erkennt, dass jede Handlung, selbst im Chaos, sich auf das Leben anderer auswirkt.

Der Entstehungsprozess von The Shadow Inside verlief ohne Eile und ohne unnötige Hindernisse. Sadus ließen ihrer Kreativität freien Lauf, sammelten Riffs und schrieben gemeinsam an einem Song, nahmen sich Zeit und entwickelten ihre musikalischen Ideen weiter, bis sie sich zu den kraftvollen Tracks entwickelten, die wir heute hören. Allen betont, dass ihre dramafreie und familienorientierte Herangehensweise an das Musikmachen einer der Gründe ist, warum ihr Sound ihre Fans so stark anspricht. Die Zusammenarbeit mit Juan Urteaga von den Trident Studios hat das Album noch weiter verfeinert, da sein Fachwissen im Bereich Death Metal eine wichtige Rolle bei der Gestaltung des Gesamtsounds spielte.

Dennoch ist Sadus keine Band, die sich von der Masse abhebt, nur weil sie anders ist. Sie stehen aufrecht, unbeeindruckt von Massenhysterie und Medieneinflüssen, treffen ihre eigenen Entscheidungen und ermutigen andere, das Gleiche zu tun. In einer Welt voller Desinformationen und falscher Flaggen betonen sie, wie wichtig es ist, klug zu sein, den gesunden Menschenverstand einzusetzen, selbst zu denken und sich seiner Umgebung bewusst zu sein.

Mit ihrer kompromisslosen Vision stehen Sadus weiterhin für Authentizität und Integrität innerhalb der Heavy Metal-Gemeinschaft und bahnen sich ihren Weg in der sich ständig weiterentwickelnden Musiklandschaft.

Folgt Sadus:

https://www.facebook.com/sadusguy

https://www.instagram.com/sadus_official