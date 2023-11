Thron: unterzeichnen neuen Multi-Album-Deal mit Listenable Records

Listenable ist hocherfreut, bekannt geben zu können, dass Thron erneut bei dem Label für einen weiteren Multi-Album-Deal unterschrieben haben.

Thron kommentieren:

„Wir sind stolz zu verkünden, dass wir unseren Plattenvertrag mit Listenable Records verlängert haben. Listenable Redcords haben bereits drei Thron-Alben veröffentlicht und haben sich als außerordentlich zuverlässige und verlässliche Partner erwiesen. Vielen Dank für all die Unterstützung.“

Gegründet im Jahr 2015 als ein Projekt von erfahrenen, engagierten Musikern aus deutschen Bands in der Schwarzwaldregion, waren die ursprünglichen Ziele von Thron, authentischen Black/Death im Geiste der frühen bis mittleren 90er Jahre zu spielen. Obwohl in Deutschland geboren, könnten Thron auch aus einem nordischen Land stammen: stark beeinflusst von Bands wie Dissection, Unanimated, Possessed und Mercyful Fate, mit traditionellem Heavy Metal a la Judas Priest, schafft die Band eine glühende Symbiose aus eisigen Melodien, Härte und einer eindringlichen Atmosphäre.

Thron veröffentlichten ihr selbstbetiteltes Debütalbum im Jahr 2017; im darauffolgenden Jahr wurde das von der Kritik hochgelobte Abysmal und das atemberaubende dritte Album Pilgrim veröffentlicht, das mit seinen diabolischen Black/Death-Metal-Attacken mit zwei Gitarren den Namen der Band auf der ganzen Welt verbreitete. Metal Hammer (UK) schrieb begeistert: „Die schwedischen Black/Death-Revivalisten der 90er Jahre haben mit diesem Album den Nagel auf den Kopf getroffen“.

Thron haben sich auf ihrem letzten Album Dust (2023) weiter in das musikalische Territorium begeben, das sie schon immer betreten haben, und haben alle Fundamente verstärkt, indem sie mehr Gewicht auf böse Blackened Death Metal-Melodien gelegt haben, die durch eingängige Heavy Metal-Originale mit großer Ausgewogenheit zu einem fesselnden Ergebnis gefestigt wurden.

Dust wurde 2022 in den Black Halo Studios Rheinfelden, Chäuer Studios Bärn und RL Studios Freiburg aufgenommen.

Gemischt und gemastert in den Iguana Studios March-Buchheim von Christoph Brandes im Oktober 2022. Hier könnt ihr Dust bestellen.

Dust – Tracklisting:

1. Dying In The Mud

2. Return…

3. The True Belief

4. The Golden Calf

5. Monologue

6. The Eve

7. Into Oblivion

8. The Tyranny Of I

9. Face Of Despair

10. The Wrong God

11. Martyr

Artwork: Khaos Diktator Design

Thron – Live-Termine:

25.11.23 Nürnberg – Kulturverein

01.12.23 Aarau – Kiff

15.12.23 Dortmund – Junkyard

13.01.24 Rosenheim – Lokschuppen

23.03.24 Oberhausen – Resonanzwerk

26.04.24 Göttingen – Freihafen

27.04.24 Schwerin -Dr.K

04.05.24 Aschaffenburg – Sportgelände

