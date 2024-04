Ulterror – Transcendent Origins

Am 29.03.2024 ist das Album Transcendent Origins von Ulterror erschienen. Ulterror ist eine Technical Death Metal aus Kajaani, Kainuu (Finnland). Das Quintett hat sich 2020 gegründet. Bereits 2021 veröffentlichte man mit Pristine Ruin eine EP mit fünf Tracks und 22 Minuten Spiellänge. Nun folgt mit Transcendent Origins das Debütalbum über das Label Inverse Records.

Die Finnen versuchen mit ihrem Werk in die Phalanx der Technical Death Metal Giganten einzudringen. Technisch gehen sie dabei recht versiert zur Sache und auch die in diesem Metier manchmal so rasanten Sprünge fehlen nicht. Die beiden Gitarren „schrammeln“ wunderbar dahin und zeigen einige gute Ansätze. Die bitterböse Stimme von Fronter Tuomas Juvonen geht wunderbar über den Äther. Das Schlagzeug ist nicht so markant, wie ich es von sonstigen mir bekannten Technical Death Metal Kapellen kenne und auch das Tempo würde ich als noch ein wenig gezügelt bezeichnen.

Transcendent Origins ist zweifelsfrei ein gelungenes Debüt der Finnen, die hier ihre transzendenten Ursprünge loslassen (so die Übersetzung des Albumtitels). Den Kosmos der Technical Death Metal Bands füllen sie damit allerdings noch nicht. Als junge Band haben sie allerdings noch einiges an Zeit, um zur Bogenspitze des Technical Death Metals zu werden. Da gibt es einige Bands (ja, auch eben Archspire), die sich technisch doch in einer anderen Galaxie befinden und noch unerreichbar sind.

