Buchtitel: Flammenschwestern

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 352 Seiten

Genre: Thriller

Release: 12.06.2024

Autor: Lina Bengtsdotter

Verlag: Penguin Verlag

Buchform: Paperback, Klappenbrosch.

ISBN-Nummer: 978-3-328-10863-4

Der Thriller Flammenschwestern von Lina Bengtsdotter wurde am 12.06.2024 im Penguin Verlag veröffentlicht. Das Buch, übersetzt von Sabine Thiele, umfasst 352 Seiten und wurde ursprünglich 2022 im Forum Verlag in Stockholm veröffentlicht. Die Geschichte ist seit Juni in deutscher Sprache verfügbar und wird als Paperback in Klappenbroschur angeboten. Autorin Lina Bengtsdotter, die in der schwedischen Kleinstadt Gullspång aufgewachsen ist, hat diese als Schauplatz ihrer beliebten Thriller-Serie um die Ermittlerin Charlie Lager gewählt, die in Flammenschwestern einen neuen Fall vor der Brust hat.

Die Story von Lina Bengtsdotter – Flammenschwestern:

In ihrer Kindheit waren Katja und Vega unzertrennlich. Katja lebte in einer problematischen Familie, während Vegas Mutter früh verstarb. Trotzdem hielten die beiden Mädchen stets zusammen, bis ein tragisches Ereignis sie auseinanderbrachte. Viele Jahre später erhält Vega einen verzweifelten Anruf von Katja, der sie zwingt, in ihr Heimatdorf zurückzukehren. Bei ihrer Ankunft ist Katja jedoch verschwunden. Sofort erinnert sich Vega an Katjas Tante, die vor über dreißig Jahren als Teenager verschwand. Gibt es eine Verbindung zwischen diesen beiden Vorfällen? Vega muss Katja finden, bevor es zu spät ist – andernfalls könnte das lang gehütete Geheimnis ihr Leben unwiderruflich zerstören.