Black Sabbath „The End“ und Eric Clapton „Slowhand At 70 – Live At The Royal Albert Hall“: erscheinen am 13.09.2024 erstmals auf 4K UHD Blu-ray

The End wurde ursprünglich am 17.11.2017 auf DVD und Blu-ray veröffentlicht und zeigt Black Sabbaths unvergessliche Abschiedsshow in der Genting Arena ihrer Heimatstadt Birmingham. Mit einer Setlist ihrer Klassiker wie zum Beispiel Iron Man, Paranoid, War Pigs und weiteren Hits, einer emotionalen Show mit sensationellen visuellen Effekten und Pyrotechnik begeisterte die Band ihre Fans.

The End wurde am 04.02.2017 gefilmt und zeigt Black Sabbath in ihrer legendären Besetzung mit Ozzy Osbourne, Tommi Iommi und Geezer Butler, wie sie ihre geschichtsträchtige Karriere feiert – und damit ein monumentales Kapitel der Rockgeschichte mit diesem Konzert abschließt.

Die 4K UHD enthält das Bonus-Feature The Angelic Sessions, einen Blick auf die Band im Studio beim Spielen einer Auswahl ihrer Lieblingssongs, die sie auf der Tour nicht präsentiert hatten. Diese intimen Live-Sessions in den Angelic Studios wurden in den Tagen nach ihrem letzten Live-Auftritt aufgenommen und markieren die letzten Studioaufnahmen der Band.

The End ist ein einmaliger Auftritt, ein unverzichtbarer Schnappschuss der Musikgeschichte und ein würdiger Abschied von den wahren Innovatoren und Heavy-Metal-Ikonen Black Sabbath.

Eric Clapton: Slowhand At 70-Live At The Royal Albert Hall wurde bereits am 13.11.2015 in mehreren Formaten einschließlich DVD und Blu-ray veröffentlicht. Nun erscheint dieses Konzert erstmals als 4K UHD Blu-ray.

Dieser besondere Meilenstein, der Eric Claptons 70. Geburtstag an seinem Lieblingsort feiert, enthält karrierebestimmende Titel wie Cocaine, I Shot The Sheriff, Layla, Wonderful Tonight, Crossroads, Tears In Heaven, Hoochie Coochie Man und viele weitere populäre Titel.

Nach seinem 70. Geburtstag im März 2015 gab Clapton im Mai sein 200. Konzert in der berühmten Londoner Royal Albert Hall, fünfzig Jahre nach seinem ersten Auftritt vor Ort mit den Yardbirds. Claptons 7-tägige Auftritte in der Halle wurden von den Kritikern gelobt und von den Fans bewundert. Die Setlist war eine Mischung aus alten Bluestiteln und Eric Clapton-Klassikern aus seiner langjährigen Karriere.

Eric Clapton ist zu einer Symbolfigur für Konzerte in der Royal Albert Hall geworden, und dieses Konzert ist die perfekte Kombination aus Künstler und Veranstaltungsort, die einen wahrhaft magischen Abend für Eric Clapton-Fans in aller Welt zeigt.