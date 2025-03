Sebastian Radu Groß – Pitwalker

Buchtitel: Pitwalker – Tagebuch eines Headbanger Nerds

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 146 Seiten

Genre: Biografie

Release: 27.12.2024

Autor: Sebastian Radu Groß

Link: https://www.radunator.de

Verlag: Self Publishing

Buchform: PDF Dokument

Preis: Kostenlos

ISBN-Nummer: Keine

Ich war gespannt, als ich das Tagebuch zum Review angeboten bekam. Schließlich ist es keine Biografie eines unserer Stars, sondern das Tagebuch eines unserer Kollegen. Einer von uns.

Wer von uns hat nicht mit Vorlieben, Schicksalsschlägen oder vorbestimmten Wegen seinen persönlichen Lebenslauf gestaltet? Falsche Entscheidungen können den Lebenslauf ebenso beeinflussen wie Unfälle oder Krankheiten.

Der gebürtige Münsteraner Sebastian „Radu“ Groß bestimmt seinen Weg schon früh auf dem Schulhof. Bis heute bleibt er dem Metal treu. Seine Gedanken, seinen Werdegang, seine Wege verarbeitet er humorvoll und in seinem eigenen Sprachstil in seinem „Tagebuch“. Unterhaltsam beschreibt er seinen Werdegang. Zwangsläufig mündet seine Liebe zum Metal in Bands und als Journalist in Metal-Magazinen. „Die Leidenschaft und das Herzblut für die Musik, die ursprünglich für Außenseiter zur Religion wurde.“ Vom Shirt zur Musik. Von der Musik zum Gaming. Vom Gaming zum Journalismus. Wer einen Einblick in einen von uns haben möchte, für den ist dieses Buch ein „Must-have“. Buch? Ja, nee. Im Gegensatz zu seinen sechs vorherigen Büchern gibt es sein neues Werk nur online als PDF-Dokument. Dafür aber kostenlos. Wie er sagt, ist es eine Danksagung an alle gleichgesinnte Metalmaniacs, Gamingnerds und Bücherwürmer.

Er beschreibt seine Liebe zu Fantasybüchern und Computerspielen mit der persönlichen Entwicklung und dem gleichzeitigen Zustand der Gesundheit. Horizonterweiterung und Vernetzung, erlernen von Instrumenten, Gründungen von Bands und Magazinen. In seinem Leben rund um den Metal hat er fast alles mitgenommen, was es so gibt. Er beschreibt Betroffene, die in der Burn-Out-Falle feststecken. Er beschreibt genauso, wie er zu den ersten Interviews mit Bands gekommen ist.

Das Buch ist ein Helfer für alle, die ein wenig Trost in einer Krankheit brauchen oder den Mut nicht haben, sich im Metal zu engagieren. In seinem Lebenslauf finde ich mich auch ein Stück wieder, vieles lief ähnlich. Vielleicht deshalb die Begeisterung, solch eine Geschichte zu veröffentlichen.

Schaut bitte mal auf seine Seite und ladet euch das Buch herunter. Dies geht natürlich auch über folgenden Download-Link.

Wie schon erwähnt: Das am 27.12.2024 erschienene Buch ist als PDF-Datei exklusiv und kostenlos erhältlich!