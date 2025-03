Power Surge: präsentieren zweiten Song „A Dream Into A Nightmare“

Power Surge präsentieren stolz ihren zweiten Song aus ihrem bevorstehenden Debütalbum Shadows Warning, das am 2. Mai 2025 über FHM Records veröffentlicht wird.

Das Lyric-Video zu A Dream Into A Nightmare kann hier angesehen werden:

Power Surge ist eine neue Hard-Melodic-Metal-Band, die von dem kroatischen Sänger Roko Nikolic und dem in London ansässigen Gitarristen Srdjan Bilic gegründet wurde. Ihre Musik erinnert vor allem an die späten 1980er Jahre, als Bands die klassischen Metal-Wurzeln auf die nächste Stufe hoben – sei es durch schnellere technische Riffs, progressive Wendungen oder einen Hauch von AOR-Mystik.

Die Mitglieder von Power Surge sind in der europäischen Metalszene keine Unbekannten. Roko hat Bands wie Whitesnake und Armored Saint direkt unterstützt, leitet seine eigene Band Flesh und arbeitet seit langem mit Jelusick zusammen. Srdjan hat den Großteil seiner Karriere bei den britischen Metallern Primitai verbracht und sie zuletzt zu einem Doppelauftritt beim Bloodstock Festival sowie zu europäischen Terminen mit Firewind und Enforcer geführt. Die Besetzung wird ergänzt durch Srdjans regelmäßige Partner, den Gitarristen Calvin Lever und den Bassisten Radek Koval. Die Schlagzeugaufgaben übernimmt Milan „The Yeqy“ Jejina, ein gefragter Schlagzeuger auf Festivals und in der Arena in den Balkanstaaten.

Die Trackliste zum Debütalbum Shadows Warning findet ihr im Time For Metal Release-Kalender:

Das Albumcover stammt von Badic Art.

Der exklusive Album-Vorverkauf findet am 25. April 2025 beim Keep It True Festival statt!

