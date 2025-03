Under Ruins: veröffentlichen neues Lyric-Video vom kommenden Debütalbum

Die deutschen Epic Metaller Under Ruins haben einen weiteren Song aus ihrem bevorstehenden Debütalbum Age Of The Void vorgestellt, das am 2. Mai 2025 über FHM Records auf CD, LP und in digitalen Versionen veröffentlicht wird.

Das Lyric-Video zu dem Track Lost Amidst The Unfathomable Abyss könnt hier euch hier ansehen:

Under Ruins wurden 2023 von Mitgliedern etablierter Bands wie Them und Lanfear gegründet, um Songs mit kraftvollen Rhythmen, verwobenen Riffs und schwebenden Melodien mit epischen Refrains zu kreieren. Die Band zeigt, dass es möglich ist, in der Zeit zurückzugehen, ohne die Zukunft völlig zu ignorieren.

Die Trackliste zu Age Of The Void findet ihr im Time For Metal Release-Kalender:

Age Of The Void wurde von Alexander Schucker in den Recording of Arts Studios gemixt und für CD und Vinyl von Andy Horn bei Final Audio Mastering gemastert.

Under Ruins Besetzung:

Nuno Miguel de Barros Fernandes – Gesang

Markus Ullrich – Gitarren

Achim Rauscher – Gitarren

Alexander Palma – Bass

Sascha de Lima Beul – Schlagzeug

Facebook: https://www.facebook.com/underruins

Instagram: https://www.instagram.com/under.ruins