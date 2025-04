Pilots Of The Daydreams – Invented Paradise

Die Ostschweizer Band Pilots Of The Daydreams steht für kraftvollen, authentischen Rock. Seit ihrer Gründung im Jahr 2019 erschaffen die drei Musiker einen Sound, der organisch, ungeschliffen und voller Energie ist – genau so, wie Rock ’n‘ Roll klingen soll. Ihr aktuelles Album Invented Paradise erschien am 06.09.2024 und bietet auf zehn Songs eine intensive Mischung aus Modern Rock, Alternative Rock und Gothic Rock-Elementen. Mit sphärischen, energiegeladenen Arrangements und starken Vocals von Marco Predicatori kreieren sie einen spannenden Soundhybrid aus Modern-, Heavy- und Progressive Rock. Invented Paradise ist eine Eigenproduktion und bringt es auf eine Spielzeit von 45 Minuten. Hier treffen emotionale Tiefe und rohe Kraft aufeinander.

Das Trio um Marco Predicatori legt schwere Klänge in die Luft. Drückende Bassläufe von Walo Bortoletto sorgen für eine kräftige Grundlage. Die Rhythmen von Biagio Anania beleben die einzelnen Nummern, die teilweise mit ganz eigenen Handschriften den Hörer umgarnen. Oft steht dabei Marco im Fokus, der mit seinen warmen Gesangsfarben den Hörer um den Finger wickelt. Nach dem Opener und Titeltrack Invented Paradise nimmt die Fahrt weiter an Geschwindigkeit auf. Im Kopf bleiben die beiden Nummern Butterfly In Your Heart und Sleeping Karma, die mit ihrer Klasse die Messlatte für die anderen acht Kompositionen hoch hängen. Ein gutes Werk mit wenigen durchschnittlichen Passagen. Zwar erfinden Pilots Of The Daydreams das berühmte Rad nicht komplett neu, dafür bewegen sie sich in ihrem Spektrum super agil und gehen einen großen Schritt auf den Hörer zu. In diese offenen Arme lässt man sich nur zu gerne fallen, schließlich treffen die drei Musiker auf Invented Paradise immer wieder den Zahn der Zeit und können diesen erfolgreich zu ihren Gunsten ziehen.

