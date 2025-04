The Rasmus: veröffentlichen neuen Song “Creatures Of Chaos” inkl. Musikvideo

Die finnische 6-fach Platin- und 8-fach Gold-zertifizierte Rockband The Rasmus ist zurück mit ihrer elektrisierenden neuen Single Creatures Of Chaos, die über Better Noise Music und Playground Music auf allen digitalen Plattformen erschienen ist. Mit ihrer charakteristischen Mischung aus düsterer Atmosphäre und hymnischen Melodien beweist die Band einmal mehr, warum sie in der Rockwelt eine feste Größe ist – In ihrer Heimat Finnland steht die Band hinsichtlich der Gesamtzahl ihrer Spotify-Follower und YouTube-Views aktuell auf Platz 1 aller Rockbands.

“Creatures Of Chaos is a global invitation to all misfits and anyone out there who’s ever felt like an outsider to join us!” kommentiert Frontmann Lauri Ylönen. „The world is such a messed up place right now. I felt like going harder musically to match my feelings of being lost, scared and uncomfortable. People are so divided with their opinions that I find myself looking for hope and unity out of people like myself. It’s important to belong somewhere and take a stand with your opinions. Creatures Of Chaos is a shout-out to all people like us to come together.“

Der Song wurde von Lauri zusammen mit Desmond Child und Marti Fredriksen geschrieben, wobei Child bereits bei den vorherigen Alben Black Roses und Rise mitwirken und in der Vergangenheit mit Künstlern wie Bon Jovi, Joan Jett & The Blackhearts, Aerosmith, Alice Cooper zusammengearbeitet hat. Creatures Of Chaos wurde in Fredriksens Sienna Studios in Nashville aufgenommen. Anschließend übernahm Joseph McQueen die zusätzliche Produktion, sowie das Mixing und Mastering des Tracks in den Sparrow Sound in Los Angeles – Vollgepackt mit treibenden Riffs, hymnischen Hooks und rohen Emotionen, kanalisiert Creatures Of Chaos den Geist der Rebellion und der Einheit, der schon immer das Herzstück der Musik von The Rasmus war.

Creatures Of Chaos folgt auf den Song Rest In Pieces, der am 25. Oktober 2024 über Better Noise Music veröffentlicht wurde. Im Laufe ihrer Karriere haben The Rasmus weltweit über 830 Millionen Streams generiert und in einer Vielzahl an Ländern auf der Welt ganzen getourt. Auch in diesem Jahr wird die Band ihre unvergessliche Bühnenshow im Rahmen der kommenden Weirdo Tour einem internationalen Publikum präsentieren. Im April werden sie zusammen mit ihren BNM Label Kollegen von The Funeral Portrait in US unterwegs sein, bevor diese The Rasmus ab Mitte November wiederum als Support in EU / UK begleiten werden. Tickets für die Europatournee (12.09. – 06.12.) sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich. Seid ihr bereit, euch dem Chaos anzuschließen?

The Rasmus Weirdo Tour 2025 GSA Dates

mit The Funeral Portrait

11/11 Hamburg, DE – Markthalle

11/12 Berlin, DE – Metropol

11/16 Vienna, AT – Simm City

11/17 Munich, DE – Technikum

11/20 Zurich, CH – Komplex 457

11/21 Karlsruhe, DE – Substage

11/22 Saarbrücken, DE – Garage

11/23 Frankfurt, DE – Batschkapp

11/25 Cologne, DE – Live Music Hall