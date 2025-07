The Rasmus: veröffentlichen neue Single „Love Is A Bitch“ vom heiß erwarteten neuen Album „Weirdo“

Die sechsfach mit Platin und achtfach mit Gold ausgezeichnete finnische Rockband The Rasmus hat ihre neue Single Love Is A Bitch über Better Noise Music und Playground Music veröffentlicht. Gekonnt verbinden sie in diesem sarkastischen Song über Beziehungen auf subversive Weise eingängige moderne Pop-Elemente mit stadiontauglichen Gitarrenriffs.

„This song was always a wildcard“, says singer Ylönen. „It never fit with the rest of the songs. Still, we thought it was a fun song to play and I’m glad we decided to put it on the album. Lyrically, it’s about someone who’s treating you like shit but is too good in bed to let go.“

Love Is A Bitch wird durch ein motivierendes Musikvideo flankiert und stammt vom kommenden elften Studioalbum Weirdo, das am 12. September Digital, als CD, Vinyl, Kassette, sowie als limitiertes Box Set erscheint. Exklusive Merch Bundles gibt es im BNM Label Store.

Am 19. Juli werden The Rasmus ein Benefizkonzert in der Ukraine als Headliner des Atlas Festivals und als einziger internationaler Act des Abends spielen. Die Band möchte ein Zeichen setzen und ihren Beitrag leisten. Über 60.000 Besucher werden erwartet; für größtmögliche Sicherheit sorgen umfassende Schutzmaßnahmen und ein Evakuierungsplan, durch den das Publikum und die Künstler im Ernstfall binnen Minuten in Sicherheit gebracht werden können. Im vergangenen Jahr sammelte das Festival über zwei Millionen Euro für wohltätige Zwecke. Die Künstler entscheiden selbst, welchem ukrainischen Projekt ihre Spenden zugutekommen, etwa der Unterstützung von Kinderkrankenhäusern, dem Kauf von Rettungsfahrzeugen oder der Hilfe für medizinisches Personal im Einsatzgebiet.

„It’s scary to play in the middle of war, but we want to show our support for the Ukrainian people“, erklärt Lauri Ylönen. „We have a massive fan base in Ukraine and we’ve also previously done a joint song with the Ukrainian Eurovision winner Kalush Orchestra.“

Mit ihrem neuen Album Weirdo unterstreichen The Rasmus eindrucksvoll erneut ihre Relevanz als internationaler Rock-Act. In ihrer Heimat Finnland stehen sie unangefochten an der Spitze und führen auf Spotify, YouTube, Instagram und Deezer die Rankings bei Followern, Streams und Interaktionen an. Man sagt: Die besten Bands sind die, die sich immer wieder neu erfinden und genau das gelingt The Rasmus seit ihrem Durchbruch mit riesigem Ideenreichtum und fortwährendem künstlerischen Anspruch. Ihre Alben vereinen auf einzigartige Weise düstere Gitarren und eingängige Pop-Melodien, die sich mühelos zwischen Genres bewegen und Fans unterschiedlichster Stilrichtungen begeistern. Damit zählen The Rasmus nicht nur zu den erfolgreichsten Musik Exporten Skandinaviens, sondern auch zu denjenigen Rockbands, die über Jahrzehnte hinweg Millionen an Tonträgern verkauft haben. Weirdo ist ein mutiges, energiegeladenes Statement einer Band, die sich ständig neu erfindet – und dabei ihren Wurzeln treu bleibt.

