The Rasmus: unterzeichnen gemeinsamen Plattenvertrag mit Better Noise Music & Playground Music

Die sechsmal mit Platin ausgezeichnete finnische Rockband The Rasmus unterzeichnet einen gemeinsamen Plattenvertrag mit Better Noise Music und Playground Music.

Die vor 30 Jahren gegründete finnische Rockband The Rasmus um Frontmann und Songschreiber Lauri Ylönen schloss gleich nach der Veröffentlichung ihrer ersten EP im Jahr 1995 einen Vertrag mit einem Major-Label ab. Das fünfte Album der Band, Dead Letters, festigte ihren Status als globale Kraft. Es erhielt acht Gold- und sechs Platinauszeichnungen, wurde weltweit über zwei Millionen Mal verkauft und brach den Rekord für die im Ausland erzielten Tantiemen einer finnischen Komposition. Die Leadsingle In The Shadows wurde sechsmal mit Gold und zweimal mit Platin ausgezeichnet, verkaufte sich über eine Million Mal und wurde für den Kerrang! Award Beste Single im Jahr 2004 nominiert. Das Album gewann bei den finnischen EMMA Awards 2004 in fünf Kategorien, brachte der Band bei den MTV Europe Music Awards 2003 die Auszeichnung Best Nordic Act ein und erhielt bei den MTV Russia Music Awards 2004 zwei Auszeichnungen als Best International Artist und Best International Newcomer.

Seitdem haben The Rasmus ihren Sound mit der perfekten Mischung aus Melodie, Schärfe und Showeinlagen weiterentwickelt. Sie besitzen auch die Fähigkeit, verschiedene Genres perfekt miteinander zu verbinden – von Mainstream-Pop und Electronica bis hin zu explosivem Rock und knallhartem Metal. The Rasmus freuen sich nun, verkünden zu können, dass ihr neues Album Rest In Pieces am 25. Oktober veröffentlicht wird. Der unwiderstehlich schwere, düstere und melodische Song leitet ihre neue Partnerschaft mit dem ersten unabhängigen Plattenlabel Better Noise Music ein, das die neue Musik gemeinsam mit dem nordischen Indie-Label Playground Music veröffentlichen wird.

„The Rasmus haben sich nie auf früheren Erfolgen ausgeruht, sondern streben immer mit großem Engagement und Energie nach neuen Erfolgen“, sagt Mårten Aglander, CEO von Playground Music. „Mit Better Noise Music haben wir einen äußerst kompetenten und leistungsstarken Partner gefunden, der auch ihren Ambitionen voll entspricht. Ich freue mich sehr für uns und für die Band, dass diese Zusammenarbeit zustande kommt.“

„Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Better Noise Music, ich kann mir keine bessere internationale Heimat für The Rasmus vorstellen“, sagt Lars Tengroth, seit 1999 A&R-Mann von The Rasmus bei Playground Music. „Das neue Material der Band ist härter und düsterer und passt perfekt zu dem Label.“

„Better Noise Music hat auf eine Gelegenheit gewartet, mit The Rasmus und Antti Eriksson von Backbone Management und Lars Tengroth von Playground zu arbeiten“, sagt Dan Waite, CEO von Better Noise Music. „The Rasmus sind eine Band, die bei jedem, mit dem wir sprechen, eine sehr warme und positive Reaktion hervorruft, und wir können es kaum erwarten, dass die Leute sehen, was sie für 2025 geplant haben.“

The Rasmus werden die neue Musik mit einer Welttournee unterstützen und haben nun die Daten für ihre Weirdo-Tour durch Europa vom 12. September bis zum 6. Dezember 2025 bekannt gegeben. Die Shows sind unten aufgelistet. Am 23. Oktober beginnt ein exklusiver Vorverkauf für die Künstler und am Freitag, dem 25. Oktober, werden die Tickets für die Allgemeinheit über https://therasmus.com/ erhältlich sein. Bleiben Sie in den kommenden Wochen dran, um weitere Konzerte anzukündigen.

„Es ist schon eine Weile her, dass wir auf Tour waren, deshalb freuen wir uns sehr darauf, 2025 durch die ganze Welt zu ziehen“, sagt Sänger Lauri Ylönen. „Es wird eine riesige Tour und es werden noch mehr Termine folgen. Wir können es kaum erwarten, mit unseren Fans abzuhängen. Es wird Spaß machen, sie wiederzusehen, wir sind wie eine Familie.“

The Rasmus Weirdo Tour 2025:

9/12 Tampere, FI – Tavara-Asema

9/13 Turku, FI – Logomo

9/19 Kuopio, FI – Sawohouse Underground

9/20 Oulu, FI – Tullisali

9/26 Seinäjoki, FI – Rytmikorjaamo

9/27 Jyväskylä, FI – Lutakko

10/3 Lahti, FI – Möysän Musaklubi

10/4 Joensuu, FI – Kerubi

10/18 Helsinki, FI – Tavastia

10/23 Limassol, CY – Monte Caputo

10/25 Athens, GR – Floyd

11/11 Hamburg, DE – Markthalle

11/12 Berlin, DE – Metropol

11/13 Warsaw, PL – Stodola

11/14 Brno, CZ – Sono Centrum

11/15 Budapest, HU – Barba Negra

11/16 Vienna, AT – Simm City

11/17 Munich, DE – Technikum

11/18 Milan, IT – Alcatraz

11/20 Zurich, CH – Komplex 457

11/21 Karlsruhe, DE – Substage

11/22 Saarbrucken, DE – Garage

11/23 Frankfurt, DE – Batschkapp

11/25 Cologne, DE – Live Music Hall

11/26 Utrecht, NL – Tivoli

11/27 Antwerp, BE – Trix

11/28 Paris, FR – La Cigale

11/30 Glasgow, GB – SWG3 Galvanizers

12/1 Manchester, GB – O2 Ritz

12/2 Cardiff, GB – Great Hall

12/4 London, GB – O2 Shepherd’s Bush Empire

12/5 Southampton, GB – 1865

12/6 Nottingham, GB – Rock City

Mehr zu The Rasmus online unter:

Facebook

Instagram